Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. En muchos lugares del Valle del Sol se están vendiendo fuegos artificiales para ser utilizados en la fiesta de año nuevo.

Es una manera favorita para que muchos celebren las fiestas, pero no se aferre a esos fuegos artificiales por mucho tiempo, o no los podrá usar.

Hace unos años, se revisó la ley en Arizona para crear la misma línea de tiempo para todas las ciudades y pueblos con fuegos artificiales ligeros: del 24 de diciembre al 3 de enero. También debe tener cuidado con los puntos donde los hizo estallar. Cualquier lugar de propiedad pública, como un parque público, estacionamiento o escuela, está fuera de los límites. Si no sigue las reglas, podría recibir una multa de $1,000.

Pero ¿qué pasa si no hay días que se permita quemarlos? ¿Se permiten fuegos artificiales? La respuesta legal es sí, pero Bob Huhn, del Departamento de Calidad del Aire del Condado de Maricopa, dice que solo porque puede, no significa que deba hacerlo.

“Los fuegos artificiales le dan un nivel completamente diferente”, dice Huhn. “Lo que hemos notado en el pasado es que hemos visto un pico justo a la medianoche de la víspera de Año Nuevo”.

Los fuegos artificiales sí afectan la calidad del aire, simplemente no existe una legislación que los prohíba durante esos días. Hace unos años, el día de Año Nuevo, el condado de Maricopa excedió el estándar federal de salud para la calidad del aire, en parte por los fuegos artificiales.

Si planea usar fuegos artificiales, asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. El Departamento de Bomberos de Phoenix recomienda:

1. Observe todas las leyes relacionadas con el uso de fuegos artificiales.

2. 2. A los niños pequeños no se les debe permitir jugar con fuegos artificiales bajo ninguna circunstancia.

3. A los niños mayores solo se les debe permitir manejar fuegos artificiales bajo la supervisión de un adulto cercano.

4. Encienda fuegos artificiales al aire libre en un área despejada, lejos de las casas, hojas secas o hierba y materiales inflamables.

5. Mantenga un cubo de agua cerca para emergencias y para apagar fuegos artificiales que no se encienden adecuadamente.

6. Mantenga una manguera con una boquilla de cierre cerca. El agua debe estar encendida y la manguera debe estar lista para apagar al instante cualquier incendio rebelde.

7. No intente volver a encender ni manipular fuegos artificiales que funcionen mal. Remojarlos con agua y tíralos.

8. Asegúrese de que las personas estén fuera del alcance antes de encender fuegos artificiales.

9. Nunca tenga una porción de su cuerpo directamente sobre un fuego artificial mientras se enciende. Asegúrese de usar gafas protectoras. Una brasa errante puede causar daño ocular permanente o, en casos extremos, ceguera.

10. No experimentes con fuegos artificiales caseros.

11. Las bengalas solo deben ser manejadas por niños mayores de 12 años.

12. Asegúrese de que las personas con bengalas encendidas se mantengan a una distancia mínima de 10 pies.

13. Coloque todas las bengalas usadas en el cubo de agua.