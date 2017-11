Internacional

Tokio.— Al menos cuatro buques han aparecido en la costa oeste de Japón este mes, algunos con cadáveres a bordo, y aunque las autoridades no han confirmado su origen, las señales sugieren que provienen de Corea del Norte.

Se encontraron ocho esqueletos en el casco de un bote de madera que llegó a la playa de Miyazawa, en el noroeste de la isla principal de Japón, Honshu, dijo el lunes la Guardia Costera de Akita.

El bote no identificado fue descubierto el viernes a la deriva frente a la costa, pero el sombrío descubrimiento solo se hizo cuando llegó a tierra.

Si bien los funcionarios no confirmaron que el barco era de Corea del Norte, coincide con una avalancha de buques y escombros que han terminado en la costa oeste de Japón.

Satoru Miyamoto, profesor de la Universidad Seigakuin y experto en Corea del Norte, dijo que la cantidad de barcos que llegan a la costa de Japón ha aumentado desde 2013.

“Es después de que Kim Jong Un decidió ampliar la industria pesquera como una forma de aumentar los ingresos para los militares. Están utilizando viejos barcos tripulados por militares, por personas que no tienen conocimiento sobre la pesca”, dijo Miyamoto. “Va a continuar.”

Extraños barcos en tierra

El 15 de noviembre: tres barcos norcoreanos rescatados por la guardia costera japonesa frente a la península de Noto en la prefectura de Ishikawa. Tres cadáveres encontrados en el bote al día siguiente. Todos los cuerpos y sobrevivientes regresaron a Corea del Norte.

El 17 de noviembre: Cuatro cadáveres descubiertos a bordo de otro barco que llegó a la orilla en la misma área.

El 23 de noviembre: Ocho norcoreanos rescatados después de que un barco se arrojara a las costas de la prefectura de Akita.

El 27 de noviembre: Ocho esqueletos encontrados a bordo del barco encontrado en la playa de la prefectura de Akita.

Situación desesperada

La avalancha de barcos norcoreanos que se encuentran en Japón es una reminiscencia de 2015, cuando se descubrieron más de 12 barcos fantasmas con cadáveres a bordo. En ese momento, los expertos dijeron que los cuerpos en los barcos podrían ser los de refugiados o pescadores, empujados a aguas más peligrosas por la desesperación de la escasez de alimentos bien documentada de Corea del Norte.

En enero de este año, las autoridades japonesas rescataron a 26 norcoreanos de un petrolero que se hunde frente a las islas Goto, en el suroeste de Japón. La tripulación más tarde fue recogida por otro buque norcoreano.

Varios pescadores norcoreanos rescatados a principios de este mes por las autoridades japonesas también fueron devueltos al país, a petición de ellos, dijeron las autoridades, lo que indica que al menos algunos de los que se lavan las costas de la nación vecina no intentaban huir de allí.

Este año, sin embargo, ha habido varias deserciones de alto perfil, y la más reciente ha tenido lugar este mes, cuando un soldado realizó una dramática ruptura en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, bajo el fuego de sus antiguos camaradas.

La condición del hombre, según lo informado por los médicos de Corea del Sur, dio una idea de por qué las personas pueden intentar huir del país autocrático y por qué los pescadores pueden dirigirse a aguas más peligrosas en busca de capturas más grandes.

Al tratar al soldado, de apellido Oh, los médicos descubrieron un gran número y múltiples formas de gusanos parásitos, incluyendo algunos de hasta 27 centímetros (más de 10 pulgadas), y descubrieron que estaba infectado con hepatitis B.

Choi Min-ho, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl, que se especializa en parásitos, dijo a CNN que el uso de fertilizantes humanos en los cultivos y las malas condiciones sanitarias llevaron a la transmisión de quistes parásitos en Corea del Norte.

Los gusanos intestinales generalmente se transmiten a través del contacto con las heces o las manos sucias. Las infecciones se tratan fácilmente con drogas.

“Es un círculo vicioso que es difícil de detener en Corea del Norte. Están tan desesperados por llegar a fin de mes que no pueden tomar medidas preventivas adecuadas”, dijo.

El desertor norcoreano y ex oficial del ejército Kang Ri Hyuk dijo a CNN la semana pasada que las condiciones en su país natal eran “brutales” antes de que él se fuera hace cuatro años. “Todos tenían hambre, incluso los soldados”, dijo. “La ONU está enviando arroz y fertilizantes y todo va a los oficiales de rango bajo (el líder norcoreano) Kim Jong Un. Hay muchos soldados que también mueren de enfermedades porque no reciben tratamiento médico”.

Corea del Norte sufrió una hambruna devastadora en la década de 1990 que mató a hasta 1 millón de personas, y la ONU estima que hasta el 70% de los 25 millones de habitantes del país todavía no consumen una “dieta suficientemente diversa”.