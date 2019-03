Pasa el Senado iniciativa para matricula accesible a jóvenes inmigrantes

Gabriel Limón

El proyecto de ley diseñado para ofrecer una tasa de matrícula universitaria más asequible para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia aprobó el Senado de Arizona.

El proyecto de ley del Senado 1217 fue aprobado con una votación de 18-12.

La senadora republicana Heather Carter, patrocinadora del proyecto de ley, dijo que es fundamental para nuestra economía que estos estudiantes tengan acceso a la educación superior.

“Muchas veces están optando por no continuar su educación, porque no pueden pagarla o se están demorando más en graduarse”, dijo.

Carter dijo que el proyecto de ley también permitirá que aquellos que se muden por un período corto puedan regresar y aún calificar para la matrícula estatal.

“Arizona necesita desesperadamente más personas con una certificación profesional o técnica, una licenciatura de dos años o una licenciatura de cuatro años, incluso una maestría o un doctorado”, agregó Carter.

Los requisitos que los estudiantes tendrían que cumplir para calificar para la nueva tasa de matrícula reducida serían ser académicamente elegible para asistir a un colegio comunitario o universidad y haber graduado de una escuela preparatoria de Arizona.

El proyecto debería ser aprobado por la Cámara de Representantes y firmado por el gobernador Doug Ducey antes de convertirse en ley.

La propuesta no menciona el estado de inmigración, pero exime a la educación postsecundaria de la definición de beneficio público estatal o local, al que no pueden acceder aquellos que no tienen un estado de inmigración legal, conforme a una ley aprobada por los votantes de Arizona en el 2006.

Debido a que solo ciertos jóvenes inmigrantes sin estatus pueden solicitar DACA, el proyecto de ley de Carter sería más amplio y cubriría a otros estudiantes inmigrantes.

Los beneficiarios del DACA, han presionado durante años para acceder a la matrícula estatal en las instituciones públicas de educación superior del estado y el año pasado los tribunales fallaron en su contra porque la matrícula en el estado no está disponible para quienes no tienen un estatus legal de inmigración.

Una ley estatal aprobada por los votantes les niega a las personas sin estatus legal de inmigración el acceso a los beneficios estatales, incluida la condición de estudiante en el estado y asistencia financiera para colegios públicos y universidades.

“Esto no es una matrícula estatal, lo que estamos haciendo es construir un nuevo camino para que los estudiantes persigan sus sueños académicos. Quiero que los niños vayan a la universidad en Arizona”, dijo Carter.

La Junta de Regentes de Arizona

El 2015, la Junta de Regentes de Arizona creó una tarifa especial para los beneficiarios de DACA que es un 50 por ciento más alta que la matrícula estatal, y ahora establecería el costo de acuerdo a la nueva Ley.

PIE DE FOTO:

La senadora estatal Heather Carter.