Por Hugo Laveen

Fountain Hills, Arizona. A las serpientes también les gusta nadar.

Agarró a Chris Wokojance por sorpresa, pero la vio el lunes por la mañana mientras caminaba junto a la piscina en el complejo de apartamentos de su madre en Fountain Hills.

“Se podía ver que estaba chupando el agua con la lengua”, dijo Wokojance.

Afortunadamente, nadie estaba en la piscina.

Wokojance no tenía miedo y decidió sacar su teléfono celular para registrar cada movimiento de la serpiente.

“Me encanta cómo son fascinantes”, explicó.

Ella tomó una foto del animal tomando un trago de agua y deslizándose por los escalones de la piscina. Ella también lo atrapó nadando a través de la espumadera, a través de la cubierta y arriba en la cubierta.

Joe Hymes, el gerente voluntario de la Sociedad Herpetológica de Phoenix. Basado en las marcas de colores del reptil, cree que es una serpiente rey del desierto.

Dijo que no es raro ver a las serpientes nadar. “Sentirán el agua, se darán cuenta de que pueden tomar una bebida, rehidratarse y, por lo general, seguir su camino”, dijo Hymes.

“Estas son en realidad una gran serpiente para encontrar en su patio trasero porque no son venenosas, realmente no nos hacen daño”, agregó. “Una mordida de ellos es casi lo mismo que un corte de papel y en realidad comerán serpientes de cascabel”.