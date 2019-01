La Ciudad de Phoenix esta apoyando a la comunidad con asesoramiento gratuito para la preparación de Income Tax

Por Leonardo Reichel

Phoenix, AZ.- ha iniciado la temporada de impuestos y la Ciudad de Phoenix ha reclutado a un grupo de voluntarios para otorgar asesoría gratuita a las familias trabajadoras que tuvieron ingresos por debajo de $55,000 en 2018, en la preparación y presentación de impuestos.

La campaña, que está a cargo de Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés), ha dispuesto y coordina 17 sitios primarios donde se ofrecerá el servicio gratuito entre el lunes 28 de enero y el lunes 15 de abril, incluidos los sábados; informó Tamra Ingersoll de la Ciudad de Phoenix.

Además, el programa de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA) de la ciudad de Phoenix tiene dos alternativas para declarar impuestos para aquellos que cumplen con los requisitos de elegibilidad. Esto permitirá a los residentes de Phoenix ahorrar cientos de dólares en tarifas pagadas por el preparador mientras utilizan servicios gratuitos que aseguran que se reclamen todos los ingresos, deducciones y créditos permitidos del contribuyente.

Los residentes de Phoenix con ingresos menores a $ 66,000 al año, pueden utilizar Myfreetaxes.com, una guía paso a paso a su propio ritmo para presentar las declaraciones de impuestos en línea de forma gratuita.

Además se ofrece un servicio de auto-asistencia “Hágalo usted mismo”, el cual no tiene limitaciones de ingresos y permite a los residentes de Phoenix usar las computadoras del centro VITA y el software de preparación de impuestos en línea. Al usar las computadoras, los residentes pueden obtener asistencia en las personas de voluntarios capacitados.

Entre los centros de voluntarios participantes se encuentran la Betty Fairfax High School en Laveen, que estará abierta los sábados por la mañana; La Biblioteca Cholla en el Metro Parkway abierta los martes de 3 a 7 PM; Diamond Street Resource Center en 13 calle y Roosevelt que ayudará martes, miércoles y jueves por la tarde y los sábados por la mañana; el Centro de entrenamiento Emmett McLoughlin de siete avenida y Buckeye, los jueves y los sábados.

También habrá ayuda disponible en First Credit Union, Gateway Community College, Inter Tribal Council of Arizona, John F. Long Family Services Center, MariSol Federal Credit Union, Metro Tech High School, Native Américan Connections, Sunnyslope Family Services Center y los colegios comunitarios South Mountain y Paradise Valley.

Para obtener más información sobre cualquiera de estos programas o para obtener una lista de las ubicaciones y horarios de atención visite: https://bit.ly/2DGTWYp .