Por Hugo Laveen

Laveen, Arizona.— Los oficiales dispararon a un hombre armado con un cuchillo de cocina, después de que corrió tras su padre y no dejó caer el arma el miércoles por la noche, en Laveen Village, dijo la policía.

Ocurrió cerca de la 69 Avenida al oeste de Alta Vista Road que está justo al sur de la avenida Southern.

Según la policía, todo comenzó cuando hubo una pelea doméstica en el hogar. El hijo, un varón de 32 años, aparentemente atacó a sus padres con un cuchillo de cocina, hiriendo a su madre.

Cuando llegaron los agentes, el padre salió corriendo de la casa con el sospechoso persiguiéndolo con el cuchillo, dijeron los detectives.

El hijo se encontró con los oficiales y le ordenaron que dejara caer el cuchillo, dijo la policía. Supuestamente ignoró esos comandos y los oficiales le dispararon.

Fue llevado al hospital en “estado muy crítico”, dijo la policía.

Ninguna palabra sobre el estado de la madre y la policía no sabían si la llevaban al hospital.

No había oficiales heridos.

Según la policía, la familia informó que el sospechoso tiene una enfermedad mental y consumía alcohol durante la noche.

Los funcionarios no han revelado los nombres del sospechoso y de los oficiales involucrados en este momento.