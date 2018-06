Por Hugo Laveen

Annapolis, MD. Un solo tirador mató a cinco personas el jueves e hirió a otras personas en un periódico en Annapolis, Maryland, y la policía dijo que un sospechoso estaba bajo custodia.

Un funcionario dijo el jueves que el sospechoso no está cooperando con los investigadores. El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente la investigación en curso y habló bajo condición de anonimato.

Un reportero de The Capital Gazette tuiteó que un solo pistolero disparó a la sala de redacción e impactó a varios empleados. Phil Davis, que cubre los tribunales y el crimen para el periódico, tuiteó que el tirador disparó a través de la puerta de vidrio de la oficina.

“Un solo tirador disparó a varias personas en mi oficina, algunas de las cuales están muertas”, tuiteó. Los funcionarios se negaron a confirmar oficialmente si alguien fue asesinado.

“ Un pistolero atravesó la puerta de vidrio hacia la oficina y abrió fuego contra varios empleados. No puedo decir mucho más y no quiero declarar a nadie muerto, pero es malo”, tuiteó después Davis. “No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas recibir un disparo mientras estás debajo de tu escritorio y luego escuchar la recarga del pistolero”.

Aproximadamente a las 4:10 pm, hora local, Davis twitteo que estaba bien y que la policía lo entrevistaría. “ Actualmente estoy esperando ser entrevistado por la policía, así que estoy a salvo y ya no estoy en la oficina”.

El jefe de policía interino del condado de Anne Arundel, William Krampf, confirmó las cinco muertes el jueves en una conferencia de prensa.

El portavoz de la policía de Anne Arundel, teniente Ryan Frashure, dijo que los oficiales habían corrido a la escena, llegaron en 60 segundos y se enfrentaron al tirador.

Arminta Plater, portavoz de un hospital cerca del periódico, dijo que dos pacientes habían llegado allí pero que no sabía sus condiciones.

Se podía ver a las personas que salían del edificio con las manos en alto, mientras la policía les instaba a salir por un estacionamiento y los agentes convergían.

En una entrevista con el sitio en línea de The Capital Gazette, Davis dijo que “era como una zona de guerra” dentro de las oficinas del periódico, una situación que sería “difícil de describir por un tiempo”.

“Soy un periodista de nota policiaca. Escribo sobre esto, no necesariamente en este sentido, sino en tiroteos y muertes, todo el tiempo”, dijo. “Pero por mucho que trate de articular lo traumatizante que es esconderse debajo de su escritorio, no lo sabrá hasta que esté allí y se sienta impotente”.

Davis le dijo al periódico que él y otros aún estaban escondidos debajo de sus escritorios cuando el tirador dejó de disparar. “No sé por qué. No sé por qué se detuvo”, dijo.

Un empleado de una gasolinera cerca de la escena del tiroteo describió una avalancha de actividad policial en la zona mientras permanecía sentado en su lugar de trabajo, todavía abierto.

En una entrevista telefónica, Carlos Wallace, que trabaja justo al final de la calle de las oficinas del periódico, dijo que los vehículos policiales y las ambulancias habían corrido hacia la escena con las sirenas a todo volumen. “El camino está bloqueado. Eran docenas de vehículos de emergencia, vehículos policiales de todo tipo, vehículos de explosivos, vehículos con arietes, todo tipo de cosas”, dijo Wallace alrededor de las 3:50 pm del jueves.

El periódico es parte de Capital Gazette Communications, que también publica Maryland Gazette y CapitalGazette.com. Es parte del Baltimore Sun Media Group.

El gobernador de Maryland Larry Hogan emitió un comunicado diciendo que estaba “absolutamente devastado” por la tragedia. Las autoridades dijeron que el presidente Donald Trump había recibido información al respecto. La portavoz de la Casa Blanca, Lindsay Waters, dijo a los periodistas: “nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados”.

Se ha establecido una página GoFundMe para ayudar a las víctimas, para acceder a ella haga clic: https://www.gofundme.com/capitalgazette.