Por Hugo Laveen

Avondale, AZ.— Policía y oficiales el Departamento de Seguridad Pública están en la escena de una balacera en el Best Buy de la Avenida 99 y McDowell Road en Avondale.

Los detalles no estaban disponibles de inmediato, pero el oficial Jared Redfearn confirmó el incidente, que ocurrió poco después del mediodía del lunes.

El policía Kameron Lee dijo que DPS estaba en la escena para ayudar al Departamento de Policía de Avondale.

“Parece que un sospechoso está bajo custodia”, dijo Lee en un correo electrónico, pero reiteró que el PD de Avondale está encabezando la investigación.

Aunque la policía aún no ha confirmado oficialmente nada, la madre de una jovencita que es cajera en la tienda le dijo a Mike Watkiss que un hombre entró, disparó a una cajera y luego se disparó.

Numerosos vehículos de la policía se encontraban en el lugar del incidente. La información se actualizará en cuanto este disponible.