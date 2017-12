Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La policía dijo que el bebé cuyo padre es acusado de doblarlo a la mitad para silenciar su llanto ha muerto.

La policía arrestó a Robert Anthony Resendiz, de 30 años, el martes 19 de diciembre después de que su hijo de 6 meses fuera llevado al Phoenix Children’s Hospital con lesiones que los médicos consideraban “no sobrevivibles”.

Según su documentación judicial, Resendiz llamó al 911 a las 12:45 p.m. y le dijo al despachador que acababa de despertarse y que su hijo “no respondía y no respiraba”.

“Tras el examen, los médicos observaron que la víctima tenía una laceración hepática de grado 4, una fractura de muñeca lateral izquierda, una laceración del páncreas y un patrón de hematoma en el muslo derecho”, dice la causa probable de declaración de arresto.

Resendiz le dijo a la policía que había acostado al bebé en el sofá entre las 10 pm y las 11 pm el lunes y luego afirmó que no se había despertado hasta justo antes de llamar al 911 más de 12 horas después.

La madre del bebé le dijo a la policía que su hijo estaba “despierto y alerta” cuando se fue al trabajo el martes por la mañana. Dijo que comenzó a enviar mensajes de texto a Resendiz alrededor de las 9:45 a.m. “para asegurarse de que estaba cuidando adecuadamente a su hijo”.

Ella dijo que recibió una respuesta de que el bebé estaba bien alrededor de las 11:45 a.m., seguido una hora más tarde por otro texto que decía que el niño no respiraba.

La policía entrevistó a Resendiz nuevamente después de administrar las advertencias de Miranda y dijo que “admitió haberle presionado las piernas a su bebé y doblado su cuerpo para evitar que la víctima llorara”. Robert dijo que usó aproximadamente el 65 [por ciento] de su fuerza para presionar a la víctima y no la liberó hasta que la víctima dejó de moverse y estaba flácida”.

“Robert también declaró que le había mordido al bebé dos veces en el cuerpo debido a la frustración”, continúa la declaración de causa probable.

La policía dijo el martes que el bebé murió el jueves 21 de diciembre.

Resendiz fue inicialmente reservado bajo sospecha de abuso infantil grave, pero los cargos probablemente cambiarán ahora que el bebé ha muerto. En su comparecencia inicial ante el tribunal, el juez estableció una fianza de apariencia asegurada de $250,000.

La frustración también se citó en un caso no relacionado de abuso infantil que también resultó mortal a principios de este mes. En ese caso, un hombre “sostuvo su mano sobre la boca de la víctima cuando ella estaba gritando durante el cambio de pañal”, según la policía. “El acusado dijo que tenía que usar la fuerza para detener a la víctima y cambiarle el pañal … él no quiso causar las heridas, pero se sintió frustrado “.