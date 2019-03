Gran respaldo ha encontrado la carrera presidencial del joven aspirante demócrata para 2020.

Por Leonardo Reichel Urroz

Beto O’Rourke recaudó ha encontrado una gran respuesta desde las primeras horas de su campaña presidencial demócrata para 2020, y sólo en su primer día recaudó $ 6.1 millones de dólares, anunció su comité de campaña, en lo que equivale a la mayor recaudación lograda por un candidato demócrata para confrontar a Donald Trump, hasta la fecha.

El ex congresista de Texas recaudó $ 6,136,763 en donaciones en línea de los 50 estados en el primer día de su campaña, dice el comunicado. Eso supera los $ 5.9 millones de dólares que el senador Bernie Sanders anunció después de que lanzó su campaña. El otro candidato demócrata de 2020 más cercano para dar a conocer su recaudación de fondos para el primer día fue la Senadora Kamala Harris de California con $ 1.5 millones.

Lo alcanzado el primer día, muestra que O’Rourke tiene el potencial volver a alcanzar una recaudación de fondos récord, la cual quedó de manifiesto en su campaña para el Senado estadounidense en 2018. Una imagen más completa de lo que los candidatos han recaudado, y cuánto gastaron, particularmente en anuncios de redes sociales, para recaudar ese dinero, llegará en abril, cuando se venzan los informes que cubren el primer trimestre de recaudación de fondos.

“En solo 24 horas, los estadounidenses de todo el país se unieron para demostrar que es posible realizar una verdadera campaña de base para la presidencia, una campaña de todos nosotros que no responde a los PAC, a las corporaciones ni a los intereses especiales sino a la gente “, dijo O’Rourke en un comunicado anunciando el total.

El recorrido de O’Rourke se produjo después de que lanzó su campaña el jueves en Iowa, donde asumió grandes promesas, y le dijo a los reporteros en Keokuk, Iowa, que planeaba “dirigir la campaña de base más grande que haya visto este país”.

Aún así, una señal de que su campaña había comenzado con un movimiento masivo de recaudación de fondos llegó la noche del sábado cuando O’Rourke, quien se está poniendo al día con la contratación de personal como uno de los últimos candidatos demócratas más importantes en el lanzamiento, dijo a los reporteros en Dubuque, Iowa , que apoyaría su campaña sindicalizándose, como lo había hecho Sanders, y esperaba pagar los salarios y beneficios más altos de cualquier candidato presidencial.

“Nuestra campaña será financiada por Nosotros, la gente; así es como podremos llegar y escuchar a los votantes en los 50 estados. Sin PAC. No hay corporaciones. No hay grupos de presión o intereses especiales. Será TODAS las personas”. Dijo un correo electrónico enviado por el equipo de Beto a sus partidarios.