La herramienta podría algún día permitir una extirpación más completa del tejido maligno, y menos tiempo en la mesa de operaciones

Salud

Un nuevo “bolígrafo para el cáncer” promete ayudar a los cirujanos a detectar de inmediato y a extirpar completamente el tejido tumoral canceroso, sin tener que enviar muestras a un laboratorio para su evaluación mientras el paciente espera en la mesa de operaciones.

El bolígrafo MasSpec Pen es un dispositivo manual que permite a los médicos evaluar en tiempo real si un tejido es canceroso o no, arrojando resultados en unos 10 segundos, informan los investigadores.

El bolígrafo facilitará la eliminación quirúrgica de todas las células cancerosas que rodean a un tumor, explicó la investigadora principal Livia Eberlin, profesora asistente de química en la Universidad de Texas, en Austin.

En particular, cánceres como el de mama, de páncreas y de cerebro “tienden a invadir el tejido normal circundante”, dijo Eberlin. “Para un cirujano puede resultar muy difícil, porque esas células parecen tejido normal. Juzgar con la vista puede ser muy difícil”.

La precisión del bolígrafo es ahora de más de un 96 por ciento, según resultados de pruebas que utilizaron tejidos extirpados a 253 pacientes de cáncer.

El nuevo dispositivo podría también acortar la duración de las cirugías para el cáncer, señaló el coinvestigador John Lin, asistente universitario de investigación en el laboratorio de Eberlin.

Actualmente, los cirujanos del cáncer envían muestras de tejido a un laboratorio de patología en el hospital durante la operación para ver si han extirpado todo el tumor, dijo Lin.

Pero el proceso puede tardar hasta media hora, y el paciente permanece anestesiado en la mesa durante ese periodo. En comparación, el MasSpec Pen entrega el resultado en apenas unos segundos.

La precisión potencial del dispositivo es igual de valiosa que su fácil uso, dijo el Dr. Gary Deutsch, oncólogo quirúrgico en el Instituto Oncológico de Northwell Health en Lake Success, Nueva York.

La mayoría de cirujanos han tenido la mala suerte de que tejidos que un patólogo determinó al principio que estaban libres de cáncer durante una operación luego resultaran positivos para el cáncer durante el análisis de seguimiento, apuntó Deutsch.

“Lamentablemente, esto conduce a la posibilidad de cirugía y/o tratamientos adicionales”, dijo Deutsch. “Contar con una tecnología potente a mano en el quirófano cambiaría la práctica”.

El bolígrafo de uso único se conecta con un tubo delgado a un espectrómetro de masas, un dispositivo científico que analiza la composición química y de masa de las moléculas.

Los cirujanos ubican la punta del bolígrafo en el tejido del paciente, donde libera rápidamente y vuelve a capturar una minúscula gota de agua, explicó Eberlin.

“La gota permanece en el tejido unos tres segundos”, dijo Eberlin. En ese tiempo, el agua absorbe moléculas del tejido.

“La mayor parte de nuestras moléculas son hidrosolubles”, señaló Eberlin. “Se pueden capturar en una gota de agua de una forma muy suave y sencilla, y entonces enviarlas al espectrómetro de masas”.

La gota se transporta en el espectrómetro de masas a través del tubo delgado, donde se analiza para determinar si las moléculas que contiene parecen normales o cancerosas, dijo Lin.

“Los tejidos cancerosos y los tejidos normales tienen unos perfiles moleculares muy distintos que utilizamos para diagnosticar la enfermedad”, comentó Eberlin.

Cuando se completa el análisis, las palabras “Normal” o “Cáncer” aparecen en una pantalla de computadora.

El dispositivo puede incluso determinar distintos tipos e incluso subtipos de cáncer, dado que cada cáncer produce un grupo exclusivo de biomarcadores que funcionan como sus “huellas” moleculares, añadieron los investigadores.

El equipo está ahora modificando el diseño de la herramienta para mejorarla más, dijo Eberlin.

Esperan comenzar a evaluar el dispositivo en procedimientos quirúrgicos a principios del próximo año, pero probablemente pasen varios años antes de que el bolígrafo esté disponible en el mercado, dijo Eberlin.

Deutsch afirmó que anhela que el bolígrafo se evalúe en los cánceres que tienden a ser más invasivos y difíciles de extirpar.

El estudio actual utilizó especímenes de cánceres de mama, pulmón, tiroides y ovarios para juzgar la precisión del bolígrafo.

“La capacidad de evaluar con mayor precisión los márgenes en los cánceres de estómago, del conducto biliar, de páncreas y de colon podría tener incluso un mayor impacto, dado que los márgenes de esos tumores son particularmente difíciles de confirmar”, señaló Deutsch.

También espera que estudios futuros examinen si los tratamientos para el cáncer, como la radioterapia o la quimioterapia, podrían desajustar los resultados del espectrómetro de masas.

“Como un cirujano que se enfrenta a la imprevisibilidad de la evaluación de los márgenes cada semana, creo que el MasSpec Pen tiene un gran potencial de revolucionar el campo de la oncología quirúrgica, y ansío ver lo que puede hacer en la práctica clínica”, dijo Deutsch.

El estudio aparece en la edición del 6 de septiembre de la revista Science Translational Medicine.

FUENTES: Livia Eberlin, Ph.D., assistant professor, chemistry, University of Texas at Austin; John Lin, undergraduate research assistant, University of Texas at Austin; Gary Deutsch, M.D., surgical oncologist, Northwell Health Cancer Institute, Lake Success, N.Y.; Sept. 6, 2017, Science Translational Medicine