Por Arizona Auto Body Shop

501 East Buckeye Road, Phoenix, AZ 85004

Teléfono (602) 258-1180

Email: mecanica.la.raza@gmail.com

La bomba eléctrica de combustible es el corazón de cada sistema de inyección electrónica, por lo cual es debido repasar los conceptos básicos de esta parte fundamental de la inyección de combustible.

Normalmente se encuentra dentro o cerca del tanque de combustible, debe ejercer una doble función: impulsar el combustible del tanque a los inyectores, y crear la presión suficiente para que los inyectores entreguen la cantidad correcta de combustible en todas las condiciones de funcionamiento.

La presión desarrollada por la bomba, así como el volumen de combustible que fluye, ambos deben cumplir con los requisitos del fabricante del coche o el rendimiento del motor, por lo que alguna afectará en temas como la economía y las emisiones. La cantidad de presión de combustible es necesaria para una aplicación dada puede variar según el tipo de sistema de inyección, las características del flujo de los inyectores y las necesidades del combustible del motor.

Una bomba de combustible que no cumpla con el mínimo flujo de combustible o los requisitos de presión para el coche pueden causar problemas de conducción y fuertes emisiones. Una débil que no puede generar suficiente presión puede alterar la calibración del sistema de combustible. Esto puede causar que el motor funcione sin grasa o no funcionar con el combustible que le introduzca, causando síntomas como un duro de arranque (frío o caliente), poca fuerza, vacilación o lentitud cuando se acelera, además de una pérdida de potencia en alta velocidad.

La baja presión de combustible también puede ser una causa de fallos de encendido cuando el coche se encuentra en reposo y bajo carga eléctrica, lo que provoca un aumento en las emisiones de hidrocarburos. Un coche que experimenta este tipo de problema por lo general no se pasa la prueba de emisiones que se encarga de medirlas en condiciones simuladas de conducción en un dinamómetro.

Baja presión de combustible y / o fallo de encendido también puede encender la luz de advertencia del motor de cualquier coche, ya sea moderno o con algunos de vida. Por lo tanto, si la bomba de combustible original es débil o ha fallado, es importante asegurarse de que la bomba de combustible de reemplazo cumple con todas las especificaciones en el rendimiento de los combustibles.

Las bombas eléctricas de combustible funcionan constantemente, así que después de muchos años de servicio pueden experimentar el desgaste de los bujes de la armadura, cepillos y del conmutador. Las paletas de la bomba, los rodillos o los engranajes también pueden causar una pérdida gradual de la presión y el caudal, a través de su constante uso. El desgaste acelerado también puede ocurrir por sedimentos o el óxido. En algunos casos, el usar una bomba de un coche diferente puede hacer que el motor se sobrecaliente y se queme.

La bomba de combustible es por donde pasa el combustible para su lubricación y refrigeración. En consecuencia, la falta de combustible puede ser otro factor que acelera el desgaste y puede incluso causar daños a la bomba bajo ciertas condiciones.

Si la bomba de combustible deja de funcionar (sin ruidos, sin la presión de línea), lo primero que se debe comprobar es la tensión de alimentación de la bomba y las conexiones eléctricas. Una retransmisión abierta, un fusible quemado o un cable suelto lo que esté afectando a la bomba. También un bajo voltaje de batería también puede reducir la capacidad de la bomba generando presión, lo que reduce la velocidad de funcionamiento del motor de la bomba.

Una medición de la presión de salida estática y distribución de combustible son las dos pruebas de diagnóstico estándar que se pueden utilizar para determinar la capacidad de una bomba para suministrar combustible.

Si la presión estática o el volumen de distribución del combustible son menores que las especificaciones del fabricante del coche, la bomba de combustible necesitará ser reemplazada. El reemplazo también sería necesario si la válvula de la bomba es incapaz de contener la presión residual en el sistema después de que el motor está apagado.

Para cualquier problema de su auto, sea mecánico, eléctrico, de enfriamiento, de frenos, electrónico, de emisiones, etcétera; o bien sea de la carrocería o pintura, acuda con los expertos de Arizona Auto Body Shop, que estamos atendiéndole en el mismo sector del sur centro de Phoenix, desde 1988.

Abrimos de lunes a sábado de 8:30 AM a 5:30 PM y recuerde que estamos a sus órdenes en la esquina de la Calle 5 y Buckeye Road. A media milla del Estadio de los Arizona Diamondbacks, y media milla de la autopista I-17. Llámenos al (602) 258-1180.