Por Hugo Laveen

Un bombero fue llevado al hospital después de que él tuviera una reacción alérgica cuando fue picado por una abeja en Phoenix el lunes por la noche.

Todo comenzó cuando había informes de un enjambre de abejas cerca de Bell Road y Cave Creek en Speedway Collision Body y Paint Auto Shop.

Los bomberos tuvieron que usar espuma para ahuyentar a las abejas.

Uno de los bomberos fue picado por uno de los insectos, no obstante traer su su traje contra abejas. El resultó alérgico y fue llevado al hospital en condiciones estables.

El propietario del taller de carrocería y pintura de autos también fue picado.

“De repente oí un gran zumbido y me pasaron por encima de todo, corrí tan rápido como pude”, dijo John Henslee, dueño de Speedway Collision. “Acabé matando a todos los que me persiguieron, esa era la única manera de detenerlos”.

Dijo que a pesar de las picaduras, está bien.