Por Hugo Laveen

Goodyear, AZ.– El capitán Anthony Valverde, del Departamento de Bomberos de Glendale, dijo que su deber de salvar vidas va más allá de su horario de trabajo.

“Nos metemos en esta profesión sabiendo que estamos en condiciones de ayudar a la gente”, dijo Valverde.

Y el lunes por la noche mientras conducía a su casa en Goodyear, vio un camión que se estrellaba contra un semáforo en rojo en Wildflower drive y Yuma Road, y el bombero sabía que una familia necesitaba su ayuda, y rápido.

“Llegué al asiento trasero del pasajero, vi al padre allí histérico, tratando de despertar a su hijo”, dijo Valverde.

Edgar Núñez-Hernández, de 13 años, estaba en el asiento trasero con su hermano pequeño, cuando fueron chocados, y su mamá y su papá estaban al frente. Su hermanito estaba herido pero vivo, pero Edgar no respiraba. Valverde llamó al 911.

“Les dije qué pidieran una ambulancia por qué la íbamos a necesitar”, dijo Valverde.

Luego miró al padre de Edgar y le pidió que confiara en él. “Si él puede ayudarme a sacar a su hijo y en este momento yo asumiría el control y haré todo lo que pueda por él”, dijo Valverde.

Pudo sacar a Edgar del auto y comenzó la RCP. “Estaba haciendo lo que podía hasta que llegara la ayuda”, dijo Valverde.

Él dijo en ese momento, nada más importaba. “Todo se ralentiza. Cuando ocurre un incidente como ese, todo se ralentiza. Hay gritos, hay caos, hay (sic) personas gritando, están perdiendo a un ser querido. No escucho nada de eso. Te enfocas en la tarea y la tarea para mí era este niño”, dijo Valverde.

Pero Edgar no logró sobrevivir y murió en el hospital. Valverde dice que esa es la parte más difícil de su trabajo, pero quiere que la familia Núñez-Hernández lo sepa, él nunca se dio por vencido con su hijo.

“Solo para hacerle saber al padre y a la madre, que hice todo lo que pude”, dijo Valverde.

Las autoridades aún están investigando el accidente y hasta el momento dicen que no parece que el conductor del camión haya estado intoxicado.

La familia Núñez-Hernández ha comenzado una página de GoFoundMe para recaudar dinero para el funeral de Edgar. Para acceder a ella aplique: https://www.gofundme.com/helping-the-nunezhernandez-family.