Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una flamante estación de bomberos está llegando a un vecindario al norte de Phoenix. Han pasado años en la fabricación, pero no se verá como cualquier estación de bomberos que hayas visto antes. Al menos no todavía.

“Fire Station 55” operará desde una habitación de hotel en el Marriott Residence Inn cerca de 19th Avenue y Happy Valley Road.

Su nuevo motor acaba de recibir su número oficial el miércoles por la tarde. “Es único, pero estoy emocionado de que tengamos algo aquí”, dijo la defensora residente y comunitaria de Norterra, Julie Read.

La Ciudad de Phoenix compró terrenos en la I-17 y Jomax en 2006 para una estación de bomberos permanente para servir al vecindario de Norterra. Pero después de que la economía colapsó en 2008, no pudo permitirse construir uno.

Con la estación de bomberos más cercana a millas de distancia, los vecinos renovaron recientemente el impulso por construir una nueva estación. El proyecto ahora está aprobado, pero la construcción demorará unos dos años.

Los vecinos y el departamento de bomberos están de acuerdo en que el área necesita servicio antes que eso. “En el Departamento de Bomberos de Phoenix, nuestro lema es ‘Adaptarse y superar'”, dijo el capitán Rob McDade del Departamento de Bomberos de Phoenix. “Entonces, si eso significa salir corriendo de un hotel, eso es lo que haremos”.

El lunes, un equipo de cuatro bomberos comenzará a recibir llamadas los siete días de la semana durante los próximos ocho meses en una habitación de hotel de estadía prolongada de dos habitaciones.

Los bomberos estarán en horas extras, prestados de varias otras estaciones. Una vez que se construya la nueva estación permanente, nuevos empleados de tiempo completo vendrán con ella.

“Creo que es un motivo de orgullo, creo que nuestros miembros están entusiasmados de comenzar a entregar el servicio inmediato de bomberos a todos los que viven allí”, dijo McDade.

El área actualmente está viendo tiempos de respuesta de hasta 11 minutos. Su objetivo es reducir eso a solo tres minutos.

“Creo que tranquiliza a todos un poco sabiendo que hay otro camión que viene y que el tiempo de respuesta será más rápido”, dijo Read.

La estación de bomberos 55 solo funcionará entre las 9 am y las 9 pm, por lo que las sirenas y los sonidos de la radio no afectarán a los huéspedes que duermen. Después de las horas punta, otras estaciones de bomberos recibirán cualquier llamada.

La construcción en la estación de bomberos permanente comenzará en el verano.

Primero pondrán un edificio temporal en la propiedad para que las cuadrillas puedan mudarse fuera del hotel y permanecer allí por otro año y medio hasta que el edificio permanente esté terminado.