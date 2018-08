Por Hugo Laveen

Gilbert, AZ. Los bomberos y los agentes de policía en Gilbert se alinearon en las calles el jueves por la mañana para escoltar a la hija del recientemente fallecido jefe del batallón James Nelson a la escuela.

Los primeros intervinientes se alinearon en las calles fuera de la Escuela Secundaria Campo Verde para honrar a Nelson y acompañar a su hija a su primer día de clases.

La peagina de Facebook de los Bomberos de Gilbert publicó el miércoles que Nelson había fallecido después de estar en la UCI en estado crítico durante aproximadamente una semana.

Los detalles sobre la muerte de Nelson no han sido publicados, pero un portavoz de Gilbert Fire and Rescue dijo que no estaba relacionado con nada en servicio.