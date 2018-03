Policiaca

Agentes de la Border Patrol de la estación Willcox, en apoyo a un oficial del Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS), protagonizaron una persecución que concluyó con el arresto de dos tucsonenses, quienes se habían dado a la fuga como respuesta a una parada de tráfico.

Un agente de la Patrulla Fronteriza apoyó al policía de DPS de Arizona cerca de la intersección de la Ruta Estatal 80 y la Ruta Estatal 90. Cuando el policía intentó detener un pick up Ford F-250, pero el conductor se dio a la fuga mientras un pasajero saltó del vehículo en movimiento.

Durante la persecución, el conductor condujo a través de una valla de alambre de púas y continuó fuera de la carretera. El agente asistente siguió el pick up y lo localizó abandonado cerca de un área residencial.

En ese momento, el agente de la Patrulla Fronteriza utilizó a su compañero canino y encontró varios paquetes con marihuana en el pick up con un peso combinado de 156 libras y un valor estimado de 78 mil dólares.

Luego que llegaron agentes adicionales para asegurar la droga, el agente usó a su compañero canino para rastrear y detener al conductor, identificado más tarde como un ciudadano de los Estados Unidos, de 20 años.

Otro agente de la Patrulla Fronteriza rastreó y arrestó al pasajero, identificado como un ciudadano estadounidense de 42 años de edad, a poca distancia de la carretera.

Los agentes entregaron a los dos hombres, vehículo y marihuana a las Investigaciones de Seguridad Nacional para su procesamiento.