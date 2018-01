Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. El ex alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, ha presentado ante la Corte del Noveno Circuito un recurso para anular su condena por desacato al tribunal.

El argumento de Arpaio es que cuando el presidente Donald Trump lo perdonó, eso hizo que su caso “fuera discutible antes del proceso normal de apelación”.

También dice que su veredicto fue “completamente no respaldado por la evidencia”.

Esta no es la primera vez que Arpaio trata de echar a perder su convicción. En octubre, un juez negó su apelación incluso después de su indulto presidencial, diciendo que los perdones no borran las condenas ni los hechos.

El perdón emitido por el presidente Donald Trump solo previene posibles castigos.