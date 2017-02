Por Hugo Laveen

Los grupos de derechos civiles están manifestando su rechazo a un proyecto de ley que imponer penas más estrictas a los inmigrantes indocumentados que cometen un delito, que sean mayores a las que se impongan a los ciudadanos estadounidenses y hacerlos inelegibles para la liberación temprana.

La Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona envió una explosión de correos electrónicos a los partidarios de la propuesta el lunes, instándoles a ponerse en contacto con sus senadores estatales y hacer oir su voz rechazando la SB 1279. Se espera que el Senado del estado completo debata el proyecto de ley a principios de la próxima semana, con una votación probablemente al día siguiente, según un portavoz del comité republicano del Senado.

“Además de rellenar las carteras de los operadores penitenciarios, esta propuesta también es probablemente inconstitucional debido a su tratamiento injusto de los inmigrantes”, dice el correo electrónico. “Usted puede ayudar a nuestro estado a evitar otra controversia de inmigración, así como ahorrar decenas de millones en dólares de los contribuyentes de ser gastados en prisiones cada año”.

Una versión similar del proyecto de ley, apodado “Ley de Grant”, falló por un solo voto en la Cámara de Representantes de Arizona el año pasado después de pasar en el Senado.

El proyecto de ley se denomina “Ley Grant”, inspirada en Grant Ronnebeck, un hombre de 21 años de edad, que la policía de Mesa dice que fue asesinado por un inmigrante indocumentado en enero de 2015.

El pistolero acusado había sido condenado a libertad condicional por dos robos y entregado a Inmigración y Aduanas. A su vez, las autoridades federales liberaron a Apolinar Altamirano con fianza mientras esperaban una audiencia de deportación.

“Debería haber cumplido la pena de prisión, nunca cumplió un día de cárcel”, dijo el padre de la víctima, Steve Ronnebeck, el martes. “Si hubiera sido condenado incluso al mínimo, Grant seguiría vivo”.

Altamirano está programado para ser juzgado por asesinato y otros cargos el próximo mes, de acuerdo con los registros judiciales en línea.

“Queremos asegurarnos de que personas como Grant no murieron en vano, que los malos realmente van a la cárcel”, dijo el patrocinador principal del proyecto de ley, el senador republicano Steve Smith. -¡Qué nuevo concepto! Añadió.

Bajo el proyecto de ley, las personas que están en el país ilegalmente y cometer un delito grave no serían elegibles para libertad condicional o liberación temparana de prisión. El proyecto de ley también exigiría que los jueces otorguen a estos acusados, esencialmente la sentencia promedio impuesta por la ley, sin la posibilidad de indulgencia por circunstancias atenuantes.

La sentencia presunta para el tipo menos grave de delitos graves, clase seis, es de un año de prisión.

Grupos de defensa como el cato Institute y la ACLU han criticado la Ley de Grant como ineficaz, costosa y posiblemente inconstitucional.

“El gobierno federal tiene la autoridad exclusiva para regular la inmigración, y este es un escenario donde el estado de Arizona está tratando de usar la ley estatal para castigar a las personas por violaciones de la ley federal de inmigración”, dijo Will Gaona de la ACLU de Arizona. “Este es un enfoque que las cortes federales han negado repetidamente como inconstitucional”.

Gaona dijo que el proyecto de ley crea un “sistema separado pero desigual de castigo que no se basa en la conducta real de esta persona”, sino más bien su estatus migratorio. Señala que el proyecto de ley limitaría la discreción de los jueces e impondría penas más estrictas para los delitos no violentos.

El efecto neto, argumenta, será una mayor población carcelaria.

“Estas son personas que de manera realista van a ser entregadas a la Agencia de Inmigración y Aduanas para que sean deportadas, y Arizona va a pagar para encarcelar a estas personas por más tiempo, no es un buen uso de los dólares de los contribuyentes”, dijo.

El Departamento de Correcciones de Arizona estimó que la versión del año pasado de la ley de Grant costaría $15.1 millones adicionales al año. Ese proyecto de ley también habría impuesto penas más estrictas a los inmigrantes indocumentados que cometen delitos menores. Hasta el momento, no se han realizado análisis fiscales del proyecto de ley de este año.

El senador estatal Smith dijo que el proyecto de ley ha sido examinado por los abogados de personal, y rechazó la idea de que el trato desigual de los inmigrantes indocumentados podría plantear un problema constitucional.

“Por alguna razón, la ACLU quiere enumerar todo el mundo bajo la Constitución de los Estados Unidos”, dijo. “La Constitución de los Estados Unidos se aplica a los ciudadanos de los Estados Unidos”.

En cuanto a las finanzas, dijo que el proyecto de ley podría tener un efecto disuasorio que podría reducir los costos de la, pero dijo que cualquier costo adicional estaba justificado.

“¿No vamos a hablar de cuánto cuesta poner a los criminales convictos en la cárcel? Me refiero a darme un descanso”, dijo Smith.

Ronnebeck dijo que cree que este proyecto de ley podría salvar vidas y evitar que otros padres sufran el dolor de perder un hijo.

“¿Qué valía la vida de mi hijo? ¿Qué valía la vida de Grant? -preguntó Ronnebeck. “¿Cuál es el hijo de otra persona? ¿Qué vale su vida? Si salva esa vida, supongo que no veo la compensación entre dólares y vidas “.