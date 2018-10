No está claro si se trata del estudiante graduado en ASU

Por Hugo Laveen

Mount Hood, Oregon.- Los oficiales del alguacil del condado de Clackamas dicen que encontraron el cuerpo de un hombre en Mount Hood en Oregon. Aún no está claro si es el cuerpo del estudiante graduado en ASU que desapareció esta semana.

Los funcionarios del sheriff del condado de Clackamas publicaron en Twitter esta tarde:

ACTUALIZACIÓN: los buscadores han localizado el cuerpo de un hombre fallecido en una elevación aproximada de 8,500 pies en Mount Hood y están trabajando para recuperar el cuerpo y bajarlo de la montaña. La identificación positiva está pendiente.

David Yaghmourian, de 30 años, desapareció mientras caminaba. Él es un asistente de investigación de la Universidad del Estado de Arizona, donde está trabajando en un título de posgrado en ingeniería de sistemas humanos.

Estaba recorriendo el sendero Timberline con un amigo, Hayden Krichbaum, cuando se lesionó la pierna.

El lunes, el último día de la caminata, Yaghmourian se detuvo a descansar mientras regresaban a Timberline Lodge. Su compañero continuó hasta el albergue y lo esperó allí.

“David necesitaba algo de tiempo extra para tomarse un descanso. No me sentía bien en ese momento, así que pregunté: ‘¿Está bien si nos encontramos en el albergue? ¿Te sientes lo suficientemente bien como para seguir adelante?’ Dijo: ‘Claro, no hay problema, tomaré un descanso y nos encontraremos allí’ “, dijo Kirchbaum.

El clima empeoró y Yaghmourian no regresó.

Su familia espera que él se haya dado la vuelta cuando la niebla se movió y se escondió en algún lugar. Los miembros de la familia dicen que es un excursionista bastante experimentado, pero no conocía el área y no está acostumbrado al clima frío.

“Es difícil decirlo. Estaba tan cerca. Y ni siquiera cinco minutos después de avanzar vi el albergue. Por lo tanto, sería difícil dar la vuelta. No sé por qué retrocedió”, dijo Kirchbaum.