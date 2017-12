Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La policía está tratando de encontrar a la persona que mató a tiros a una madre de Phoenix con siete hijos.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en un callejón cerca de South Central y West St. Catherine avenidas en Phoenix la noche de Navidad.

La policía dice que ella recibió un disparo.

“Ella es una buena persona. Ella siempre ayudó a todos cuando [ellos] necesitaban ayuda “, dijo Cecila Jiménez, prima de la víctima.

Temprano en el día, se esperaba a Candy Salazar, de 33 años, en una reunión familiar de Navidad, pero nunca apareció.

Su hermana, Davina Montez, comenzó a preocuparse. “Cuando me enteré de mi hermana sentí como si mi corazón fuera arrancado de mi pecho. Pero después de eso, inmediatamente pensé, ‘mantente fuerte para los niños'”, dijo Montez.

Salazar era la madre de siete hijos. Su hijo menor tenía solo 4 meses y el mayor tenía 15 años. “No me puedo imaginar lo que les va a hacer a sus hijos”, dijo Montez.

Ahora con tan solo 22 años, Montez se está preparando para llevarlos a todos. “Mi hermana no se merecía esto. Dejó atrás a tantos niños y seres queridos que [sic] simplemente la adoraron. Y realmente espero que encuentren a la persona que [sic] le hizo esto porque no se lo merecía”. ella dijo.

La policía todavía está investigando. Hasta ahora nadie ha sido arrestado.

La familia ha establecido una cuenta de GoFoundMe para apoyar a los hijos de la víctima, para acceder a ella pulse: https://www.gofundme.com/6fw5ft-shot-and-killed.

Planean celebrar una vigilia donde se encontró su cuerpo el viernes a la noche a las 7 p. M.