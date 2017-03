Se cree que el sospechoso se ha ocultado en el Parque Bearizona

Por Hugo Laveen

Williams, AZ.— Las autoridades del condado de Yavapai están buscando a un pistolero que disparó contra los ayudantes del sheriff el lunes por la mañana, cerca de la ciudad de Williams, Arizona.

El portavoz del sheriff de Yavapai, Dwight Develyn, dijo que alrededor de las 10:45 los alguaciles del sheriff intentaron detener a un sedán marrón en la I-40 al este de Ash Fork.

El conductor, John Freeman, no se detuvo. Funcionarios dicen que parecía haber arrojado a un pasajero masculino del coche y acelerado tratando de escapar de la escena, dijo Develyn. Ese pasajero no estaba lesionado y está siendo interrogado por funcionarios.

El diputado siguió a Freeman al este por la I-40 alcanzando velocidades de más de 100 mph. Freeman perdió el control de su coche y se estrelló contra una alcantarilla.

Freeman todavía corrió de la escena disparando una pistola a los diputados mientras corría. Fue perdida su pista en el área cercana al parque de la fauna de Bearizona.

El parque está actualmente en estado de bloqueo a partir de las 11:30 am, según Jocelyn Monteverde de Bearizona. Ningún visitante puede entrar o salir del parque en este momento. A partir de ahora, todos los empleados y el personal están a salvo.

Bearizona trabajará con la policía para que todos sean evacuados tan pronto como sea seguro hacerlo, dijo Monteverde.

Funcionarios dicen que Freeman está armado y es peligroso. Hay una orden activa para él de las autoridades en Kingman.

Freeman fue visto por última vez con una camisa de mezclilla y pantalones vaqueros. Se describe como 6 pies de altura, 170 libras, ojos color avellana y cabello castaño. Tiene un tatuaje en el brazo izquierdo.

Las autoridades están advirtiendo a todos los viajeros que no recojan a nadie en las autostopistas de la zona. Todos deben mantenerse alejados de la zona hasta que la escena esté despejada.