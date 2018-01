Por Hugo Laveen

Chandler, AZ. La policía en el sureste del Valle está buscando a un sospechoso en un tiroteo que involucró a la policía y que dejó un oficial herido, el lunes por la tarde.

El sospechoso ha sido identificado como Allen Pedro, de 27 años de edad, dijo la policía. Fue visto por última vez caminando por el desierto al oeste de la Ruta Estatal 587.

La policía dijo que todo comenzó alrededor de las 4:15 p. m. Cuando dos oficiales de Chandler detuvieron un vehículo con Pedro y una mujer adentro cerca de la Riggs Road y Arizona Avenida.

La policía dijo que la mujer, identificada como Angelina Sunna, de 40 años, tenía órdenes de arresto y la arrestaron sin ningún problema. Pedro también tenía órdenes de arresto pendientes, pero se resistió al arresto, dijo la policía. Fue entonces cuando trató de huir de la escena y arrastró a un oficial, que sufrió heridas leves.

“El conductor se alejó y el oficial estaba aferrado a la puerta del lado del conductor”, dijo Daniel Mejía, del Departamento de Policía de Chandler. “El oficial fue herido significativamente”.

La policía dijo que Pedro hizo una vuelta en U y condujo hacia el segundo oficial, y ese oficial disparó varias veces contra el automóvil.

No estoy seguro si Pedro fue impactado, dijo.

El sospechoso se fue y se dirigió a la Reserva Indígena del Río Gila. Más tarde, la policía dijo que Pedro abandonó su vehículo en la SR 587, aproximadamente a media milla al sur de Hunt Highway, y se dirigió al desierto.

Posteriormente, Sunna fue fichada en la cárcel de la Cuarta Avenida por órdenes de arresto pendientes en los condados de Pinal y Maricopa por posesión de marihuana y por no presentarse. La policía de Chandler dijo que Sunna actualmente no enfrenta cargos criminales por el incidente.

Pedro es considerado peligroso pero los oficiales no están seguros de si está armado. Si alguien ve a Pedro, se le pide que llame al 911. El Departamento de Seguridad Pública emitió una alerta azul para el sospechoso en general justo después de las 5:30 p.m.

La intersección de Arizona Avenue y Riggs Road se cerró durante la investigación de la policía.