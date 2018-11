Por Hugo Laveen

Sun Lakes, AZ.- Se está realizando una búsqueda de dos sospechosos en Sun Lakes luego de una persecución que comenzó en la Interestatal 10 el jueves por la tarde.

De acuerdo con un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal, la búsqueda comenzó cuando un conductor no se entregó a un oficial que intentaba detener el vehículo en el área de Picacho Peak en dirección al oeste en la I-10.

Las autoridades dicen que el conductor intentó embestir a los diputados dos veces y condujo imprudentemente para evitar a las autoridades. DPS intentó maniobras de PIT pero no tuvo éxito.

Debido al peligro cada vez mayor para el público, los oficiales suspendieron la persecución una vez que el conductor cruzó al condado de Maricopa.

El vehículo finalmente salió de Riggs Road y se estrelló cerca de Sun Lakes Boulevard.

Los oficiales están buscando en las unidades K9 a dos sospechosos, un hombre y una mujer, que huyeron del vehículo después de estrellarse. Una foto de los sospechosos se puede ver arriba. Información adicional sobre los sospechosos no estaba disponible de inmediato.

Si ve o reconoce a alguno de los sospechosos, se le pide que llame al 9-1-1 inmediatamente.