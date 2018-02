Se teme que el animal esté enfermo de hidrofóbia. Las víctimas deben ser tratadas medicamente de inmediato.

Por Hugo Laveen

Tucson, AZ. Las autoridades están buscando desesperadamente a otra posible víctima del ataque de zorro ocurrido en el Parque Nacional Saguaro-Este el martes 13 de febrero.

Mark Hart, portavoz del Departamento de Caza y Pesca de Arizona, dijo que dos personas han sido tratadas después del ataque pero están buscando una tercera víctima.

Hart dijo que la persona debe llamar al 623-236-7201 de inmediato y buscar tratamiento médico para la rabia.

No se necesita una mordida de un animal rabioso para infectarse. Hart dijo que puedes arriesgarte a la infección simplemente al entrar en contacto con un animal enfermo.

Un comunicado de prensa inicial del parque dijo que un ciclista estaba en Cactus Forest Loop Drive cuando el zorro los mordió.

No es habitual que los zorros ataquen a los humanos, por lo que existe una gran preocupación de que el animal esté rabioso.

Los biólogos y los guardabosques trataron de atrapar al zorro, pero el animal, que al parecer se acercó a otros visitantes, no pudo ser localizado.

“Parece que el zorro se acercó a varios visitantes antes de que se informara el incidente a los funcionarios del parque”, dijo el jefe de los guardabosques Ray O’Neil en el comunicado. “Si algún visitante ha entrado en contacto directo con este zorro o cualquier animal que actúe de forma extraña , deben buscar atención médica inmediata, sin demora.