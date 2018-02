Por Hugo Laveen

Akron, OH. El médico forense del condado de Summit publicó al identificación de la niña de dos años que fue encontrada muerta afuera de su casa el viernes por la tarde.

Los policíaas de Akron respondieron a la casa de la niña Wynter Parker alrededor de las 3:30 de la tarde del 2 de febrero.

Wynter fue encontrada en el porche de su madre, que hizo una llamada frenética al 911 después de encontrarla insensible.

Una cuenta de GoFounMe fue configurada para ayudar a la familia con los gastos funerarios, en ella escribió la madre Dashanda Parker:

“El dolor de perder a un niño, es como perder el aliento y no volver a atraparlo. Hoy, estoy llena de profunda tristeza, pena, vacío total y agonía pura. Me llena de tremendo arrepentimiento al anunciar el fallecimiento de mi hija. Niña de 2 años, Wynter. Mientras Wynter y su papá dormían plácidamente, Wynter era la niña creciente, curiosa y ambiciosa que despertaba de su siesta sin molestar a papá y se iba de nuestra casa. Nadie sabía que estaba afuera. en la nieve, a temperaturas bajo cero con la vida escapándose de ella, muriendo.

Mi pequeña niña se congeló hasta la muerte. Cuando la encontré, estaba sola e indiferente. Mi dulce niña que siempre fue tan cálida y llena de vida ahora era fría y sin vida. Fue llevada de inmediato al hospital, donde un equipo de doctores hizo todo lo posible por salvar a mi bebé, pero dentro de la nuestra sucumbió. No había nada más que se pudiera hacer. Era demasiado tarde ” .

Para acceder a la cuenta de GoFoundMe pulse: https://www.gofundme.com/wynter039s-funeral-fund.