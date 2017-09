Por Hugo Laveen

Una mamá que lucha por conseguir para su hijo el mejor tratamiento para su cáncer, lo trajo a Phoenix para ver a especialistas en el Hospital Infantil de Phoenix.

El hijo de tres años de Lindsey Licari, Ayden Brown, se sentía bien para su fiesta de cumpleaños hace unos diez días. Pero entonces comenzó a quejarse de dolor, y pronto no podía caminar. Ha sido una dura semana y media para este joven guerrero, que ha pasado dos años luchando por su vida.

“Ayden fue diagnosticado a los 13 meses con el rabdomiosarcoma en la etapa 3”, dijo Licari.

El cáncer es agresivo, y ha progresado a la etapa 4, con tumores que se desarrollan en el revestimiento de sus pulmones y se extienden.

“Es un chico tan fuerte, así que ahora para ver su cuerpo quebrándose, es difícil para él”, dijo Licari. “El está enfadado.”

Ayden y su madre son de Las Vegas. Aunque Licari está contento con el tratamiento que recibe en el Phoenix Children’s Hospital.

“Quiere irse a casa”, dijo Licari. “Tan pronto como llegamos al hospital, estaba listo para irse, toda su vida la ha pasado en hospitales”.

La medicación que está recibiendo aviva esperanzas de encoger sus tumores, para que pueda ser liberado de la atención quirúrgica.

-No están contando a Ayden -dijo Licari-. “Aún está en hospicio, está recibiendo atención aquí, está sufriendo mucho dolor, pero están monitoreando su dolor”.

Su historia se ha vuelto viral, con mucha gente ayudando en su peagina de GoFounMe, y su fundación, Ayden’s Army of Angels. Este niño ya ha inspirado a tantos para seguir luchando, y un día, encontrar una cura.

“Estos niños necesitan ayuda, y estamos comprando coches y ropa y refrescos”, dijo Licari. “Si cada persona diera un dólar a la investigación del cáncer, estos niños no estarían luchando por sus vidas, no estarían perdiendo su niñez”.

Para visitar el sitio web de Ayden’s Army of Angels, viste: http://www.aydensarmyofangels.org/