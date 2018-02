Legisladores demócratas en Arizona interpusieron un par de iniciativas de ley para que en esta entidad se puedan emitir licencias de conducir a personas que se identifican de un “tercer sexo”.

Estatal

Los demócratas intentan dar a los residentes de Arizona que son transgénero y a quienes no se sienten que pertenecen al sexo masculino ni femenino, la oportunidad de representarse con mayor precisión en los documentos emitidos por el estado.

La iniciativa de ley HB 2492 ofrecería a los solicitantes de licencias de conducir una opción de tercer género, “no binario”, para indicar que no se identifican como hombres o mujeres.

Otro proyecto de ley en la Cámara de Representantes, el HB 2582, requeriría que los certificados de defunción reflejen la identidad de género, el sentido emocional y psicológico de género, incluso cuando parezca estar en conflicto con la anatomía de una persona.

“Quiero poder decir que Arizona está en la vanguardia del reconocimiento de la diversidad”, dijo la representante estatal Rosanna Gabaldón, quien presentó el proyecto de ley de certificado de defunción.

“Quiero ver un momento en el que podamos mirar hacia atrás y preguntarnos por qué alguien tuvo un problema con eso”, indicó Gabaldón.

En la actualidad, la ley de Arizona obliga a una persona transexual que solicita una licencia de conducir el enviar una carta de un médico diciendo que están “irrevocablemente comprometidos” con una transición de género.

Los residentes “no binarios” no tienen un proceso para obtener su marcador de género preferido en una licencia, como lo hacen en California, Oregon y Washington, D.C.

La HB 2492 “es increíblemente importante porque permitiría que los ciudadanos transgéneros y no binarios sean reconocidos por la ley”, dijo Ashton Skinner, coordinadora de alcance transgénero de One Community.

“Este proyecto de ley me da esperanza para el futuro de nuestro estado”, indicó.