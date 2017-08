Por Hugo Laveen

Una familia del Oeste del valle está presionando para que se apliquen sanciones más duras para los conductores que se dan a la fuga después de atropellar a una persona, después de que un ser querido muriera cruzando la calle en Osborn Road y 78th Avenue.

Rozae “Lala” González estaba caminando a casa con un amigo en la noche del 17 de julio, cuando fue atropellada por un coche mientras estaba en un cruce de peatones. Los registros de la corte dicen que un testigo siguió al conductor y lo observó parar en un estacionamiento para comprobar si su Jeep había sufrido daño. Los agentes se presentaron en breve para hacer la detención.

Lamar Ross Mays enfrenta cargos de homicidio y no permanecer en el lugar de un accidente mortal.

La tía de Lala, Stacy Ramon, ha lanzado una petición en línea pidiendo que los conductores de fuga después de accidente, condenados en accidentes mortales, cumplan por lo menos 15 años de prisión.

“Debe realmente sentarse allí y tener tiempo para pensar en lo que ha hecho”, dice Ramón. “No hay cantidad de tiempo o castigo que puedan darle para sanarnos, nuestro dolor, pero se sentía como una vergüenza para la vida de Lala, como si fuera mucho más que eso. Vibrante, amando todo.

“Estoy enojado porque no voy a llevar a mi hija a su último año. Estoy enojado porque no vamos a ir de compras de graduación “, dice la madre de Lala, Misty Martínez. “No deseo este dolor a mi peor enemigo. Me despierto cada mañana no sé lo que el día va a traer o cómo vamos a hacerlo a través del día.”

El grupo de defensa de la seguridad del tráfico, Red Means Stop, dice que hacer la Ley de Lala una realidad será difícil pero no imposible. El director ejecutivo Al Loveland dice que será importante para la familia de Lala compartir su historia repetidamente para ayudar a otros a entender cómo un incidente mortal de tráfico puede afectar a otras familias.

Loveland también sugiere una agresiva campaña de medios sociales, aprendiendo de otros grupos de apoyo de base y contactando a los legisladores.

La familia anima a cualquier persona que pueda ayudar con su esfuerzo para enviar por correo electrónico a Stacy Ramón.