Por Hugo Laveen

Tucson, AZ.— Hay una frontera de 2.000 millas a lo largo del suroeste de los Estados Unidos. Algunas áreas son demasiado traicionero para que los agentes de la patrulla fronteriza entren, ahí es donde recurren a sus socios de cuatro patas en busca de ayuda. Socios que han sido entrenados por presos.

Gerónimo está saliendo de la estación de la Patrulla Fronteriza de Nogales, al igual que Smokey and Tank. Son mustangs usados por agentes federales para patrullar la frontera. “Son un activo vital para la estación de Nogales”, dijo Shawn Rodgers, de la Patrulla Fronteriza.

Eso es porque es un desierto alto y muy montañoso. “A caballo, podemos cubrir mucho más terreno y mucho más rápido que un agente a pie”.

Los caballos son mustangs salvajes que fueron capturados por la Oficina de Administración de Tierras y entregados a presos de todo el país para entrenar. Gerónimo fue entrenado en la Prisión Estatal de Arizona en Florence. “Me hace sentir bien. Quiero decir que sí, que pueden llevar a los caballos y hacer mejor su trabajo”.

En este día los caballos están buscando individuos que fueron vistos cruzando la frontera y dirigiéndose hacia Nogales. “Desde esa cerca hasta la ciudad hay menos de una milla”, dijo la agente Stephanie Dixon.

No puedes verlos desde aquí, pero detrás de mí y cerca de la valla los agentes están siendo atacados, son golpeados por las rocas. Esto es todo lo que tenemos permitido. “Están arrojando piedras y hemos tenido agentes que han sufrido lesiones muy graves”, dijo Dixon.

La patrulla de caballos despega donde los sensores y las cámaras han detectado el movimiento. Estos podrían ser los mismos individuos de antes que eran agentes mecedora. Cuando la patrulla se marcha, los agentes confían en sus parejas de cuatro patas para guiarlos. “A menudo, nos alertarán sobre alguien que se esconde entre la maleza o una amenaza antes de que sepamos que está allí”, dijo Rodgers.

Un agente que usa sus binoculares vislumbra a las personas que se esconden en el paisaje. “Cabalgamos por la ladera de la colina a caballo y encontramos a dos de ellos en la maleza, tratando de escondernos a aproximadamente 50 yardas por el borde”.

Otro agente en un caballo ve los otros dos. Resulta que algunos de los arrestados son menores de edad y adultos. También en el grupo, se cree que algunos son guías. “Ha sido arrestado por nosotros antes en esta área”, dijo Rodgers.

Los individuos que fueron capturados dijeron que un agente los había conducido directamente. Pero una vez que vieron los caballos sabían que tenían que rendirse porque sabían que no podían correr más rápido que los caballos.

No muy lejos de donde fueron arrestados los individuos se encuentra un monumento en memoria del caído agente de la Patrulla Fronteriza Alexander Kirpnick, quien murió en el cumplimiento del deber en 1998.

Fue asesinado por narcotraficantes. Los agentes dicen que esto es un recordatorio de cuán peligroso puede ser su trabajo y de por qué es importante mantener viva su memoria.