Internacional

Un helicóptero militar que transportaba al secretario de Gobernación de México y al gobernador del estado sureño de Oaxaca para evaluar los daños causados por un sismo ocurrido la víspera cayó en ese estado y causó 13 muertos y 15 heridos, todos en tierra, informaron las autoridades el sábado.

La procuraduría estatal de Oaxaca dijo que cinco mujeres, cuatro hombres y tres niños murieron en el lugar y que otra persona falleció luego en un hospital.

Un terremoto de magnitud 7.2 remeció el sur y centro de México el viernes. No hubo informes de daños graves.

Un funcionario del gobierno estatal que no estaba autorizado a ser citado por su nombre dijo que el helicóptero se estrelló el viernes sobre un grupo de personas que pasaban la noche en campo abierto después del sismo. El movimiento y sus réplicas hicieron que mucha gente prefiriera no dormir en sus casas por temor de que se derrumbaran.

La secretaría de Defensa dijo que el helicóptero Blackhawk sufrió el percance cuando se estaba preparando para aterrizar en un terreno baldío en la ciudad de Santiago Jamiltepec, en el área de Pinotepa Nacional. La aeronave transportaba al secretario de Gobernación (Interior), Alfonso Navarrete, y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ninguno de los cuales sufrió lesiones graves.

Medio centenar de viviendas, la municipalidad y la iglesia principal de Jamiltepec sufrieron daños estructurales, informaron las autoridades.

Casi un millón de usuarios se quedaron sin electricidad, pero se preveía que el servicio sería restaurado durante la jornada, informó la comisión nacional de electricidad.

El presidente Enrique Peña Nieto dijo a través de su cuenta en Twitter que tanto los funcionarios como la tripulación estaban bien, aunque la secretaría de Gobernación dijo que tenían heridas leves.

El percance fue la situación penosa más reciente que padece Navarrete desde que conduce la secretaría, a cargo de la mayoría de las cuestiones políticas y de seguridad. A principios de mes, un agente de inteligencia de una agencia de esa secretaría fue sorprendido mientras vigilaba a un candidato presidencial de la oposición.

Tanto Navarrete como la secretaría de Defensa dijeron que lamentaban la pérdida de vidas por el suceso.

Jorge Morales, un reportero local que estaba a bordo del helicóptero cuando éste se estrelló, describió momentos angustiosos luego de que el piloto perdió el control y el helicóptero intentó aterrizar entre un remolino de polvo.

“El helicóptero al momento de tocar tierra perdió el control, se deslizó, como que patinó y se impactó con unos vehículos que estaban estacionados justo a la orilla del área que se había delimitado para el aterrizaje”, dijo Morales.

En un primer momento, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), dijo que el temblor tuvo una magnitud de 7,5, pero más tarde la revisó a la baja a 7,2. El epicentro estuvo 53 kilómetros (33 millas) al noreste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, a una profundidad de 24 kilómetros, agregó.

Alrededor de una hora después del sismo, una réplica de magnitud 5,8, también originada en Oaxaca, hizo que los edificios más altos de la Ciudad de México volvieran a remecerse brevemente.