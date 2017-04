Por Hugo Laveen

Goodyear, AZ.— Un pequeño avión cayó en un campo en el área de MC85 y Sarival Avenue en Goodyear, no lejos del aeropuerto de Goodyear, el jueves por la mañana.

El piloto, la única persona a bordo, no resultó herido.

El avión acababa de despegar del aeropuerto Phoenix Goodyear, cuando algo salió mal.

El piloto fue capaz de dirigir el avión a un campo cercano y salir ileso. El Departamento de Bomberos de Goodyear twitteó que él rechazó el tratamiento médico.

“Un Diamond DA 40 de un solo motor se estrelló en circunstancias desconocidas poco después de salir de la pista 21 en Goodyear”, dijo el portavoz de la Administración Federal de Aviación, Ian Gregor.

El Departamento de Bomberos de Goodyear también twitteó que el combustible estaba goteando desde el avión caído, pero dijo que no había fuego.

Es posible que el avión cortó una línea de energía a medida que caía, cortando la energía a las casas de algunos residentes del área.

La FAA está en camino para investigar el incidente.

El Diamond DA40 es un avión de cuatro asientos con tren de aterrizaje triciclo fijo y una cola en T.

De acuerdo con un análisis de 2011 de la revista Aviation Consumer , el Diamond DA 40 tiene la tasa de accidentes mortales más baja en la aviación general de los Estados Unidos.

“Sus índices de accidentes mortales y totales son un octavo de la flota de aviación general …”, según Wikipedia.

El aeropuerto de Phoenix Goodyear es un aeropuerto general de la relevo de aviación para el aeropuerto internacional Sky Harbor. Según su sitio web, GYR tiene “una de las mejores pistas de aviación general del país”.

La marina de guerra de los EEUU construyó y funcionó el aeropuerto hasta 1968, cuando la ciudad de Phoenix lo compró y asumió operaciones.