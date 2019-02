Por Hugo Laveen

Flagstaff, Arizona.— Una tormenta invernal que arrasó la zona sureste de Estados Unidos y llevó una nevada inusual a la avenida principal de Las Vegas y a las montañas de los alrededores de Malibu, en California, azotó la zona centro-norte de Arizona con récords de nieve.

El distrito escolar del condado de Clark, en el sur de Nevada, el quinto distrito más grande del país, canceló las clases el viernes debido al mal tiempo. En el norte de Arizona se pronosticó que las escuelas, oficinas públicas, aeropuertos y carreteras estarán cerradas por segundo día consecutivo mientras la tormenta se disipa.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el norte de Arizona será castigado por una tormenta “fuera de lo común”.

“Todavía no ha terminado, para nada”, dijo el meteorólogo Mark Stubblefield en Flagstaff. “Todavía es peligroso manejar”.

La nieve comenzó a caer el miércoles y siguió nevando el jueves, acumulando entre 7,6 y 10,2 centímetros (3 y 4 pulgadas) en una hora en partes de Arizona. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que ese ritmo bajaría a más o menos la mitad para el viernes.

Las autoridades se enfocarán en las pistas vecinales que no fueron limpiadas y siguen con nieve, en reparar techos afectados y en prevención de cara a las temperaturas gélidas que se pronostican para el fin de semana.

En Flagstaff se registró el jueves una acumulación récord de nieve en un solo día, de 91,2 centímetros (35,9 pulgadas) en el aeropuerto, que tuvo que cerrar su única pista debido a que nula visibilidad. El récord previo fue en 1915, cuando se acumularon 78,7 centímetros (31 pulgadas).

En Phoenix se registró un día de lluvia récord, con una acumulación de 2,57 centímetros (1,01 pulgadas), que eclipsó la marca previa de 1,85 centímetros (0,73 pulgadas) establecida en 1973.

También nevó levemente en las zonas elevadas de las afueras al norte de la zona metropolitana de Phoenix, lo cual no es común, dijo el viernes el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología Andrew Deemer.

En respuesta a su colega en Flagstaff, el Servicio Meteorológico Nacional en Las Vegas tuiteó que el récord de 1,27 centímetros (media pulgada) de nieve que se registró allí rompió su marca previa… de cero.

Funcionarios escolares del condado de Clark dijeron que se cancelarán las clases de unos 320.000 estudiantes porque las posibles temperaturas gélidas podrían hacer las pistas inseguras para los autobuses escolares.