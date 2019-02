Sin embargo, sigue siendo la segunda causa de muerte más recurrente en los EE. UU.

El cáncer es una de las causas de la muerte más preocupantes y frecuentes en los Estados Unidos, sin importar el grado de desarrollo de la medicina. No obstante, parece que hay buenas noticias al respecto.

Tasa de mortalidad por cáncer estadounidense

Un estudio publicado por la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer afirma que la tasa de mortalidad ha disminuido constantemente en los últimos 25 años. El estudio está en un porcentaje de 26% de muertes menos entre 1991 hasta 2016.

En la última publicación sobre el tema, que se ubica en el 2018, la OMS se mantuvo en el mismo año se han dado 18.1 millones de casos reportados de cáncer y 9,6 millones de muertes por la misma causa en todo el mundo, convirtiéndose Así en la segunda causa de la muerte a nivel mundial.

Para el año 2017, las causas de la muerte más importantes en los Estados Unidos eran enfermedades del corazón, cáncer, lesiones y accidentes no intencionales.

Cáncer de próstata

El reporte ofrece un panorama mixto respecto al cáncer de próstata, la segunda mayor causa de muerte entre los hombres.

La tasa de mortalidad estuvo sin cambios entre 2013 y 2016.

La obesidad

Entre los cánceres más comunes en Estados Unidos, todos los casos están relacionados con la obesidad, incluyendo los de páncreas y útero.

Otro cáncer es el hepático. Las muertes relacionadas con el cáncer de hígado han aumentado desde la década de 1970, y en principio, todo el aumento de la enfermedad de la hepatitis C entre las personas que consumen drogas.

Ahora, la obesidad representa una tercera parte de las muertes por cáncer de hígado, siendo más influyente que la hepatitis.