Recuerda que en octubre de 2012, Humberto Moreira le pide a su socio Peña que arregle con Calderón su situación para que antes de que termine de sexenio, sea exonerado.

En su cuenta de twitter, Andrés Manuel López Obrador publicó: “además de corrupto, Calderón es como un sepulcro blanqueado. Dice el hipócrita que no exoneró a Moreira. ¡Estoy buscando al que se lo crea!” y sube una foto sobre el oficio donde la Procuraduría General de la República declara el “no ejercicio de la acción penal autorización definitiva” en contra de Humberto Moreira.

Al preguntar los reporteros su opinión de lo declarado por Felipe Calderón que la exoneración en contra de Humberto Moreira no era cierto, el presidente el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA respondió que existe el oficio de la Procuraduría General de la República sobre la exoneración de Moreira e informó que ayer dio a conocer el documento en el Facebook y en el Twitter.

Al preguntar los reporteros quién miente entonces, López Obrador manifestó que ¡ando buscando al que le crea a Calderón!, porque Felipe Calderón exoneró a Moreira, son iguales de corruptos.

En entrevista en Torreón, Coahuila, indicó que la gente en Coahuila quiere un cambio, está harta de la corrupción de los Moreira y de los Anaya, porque son lo mismo, el PRI y el PAN. Guillermo Anaya es además de corrupto, un reverendo mentiroso.

En entrevista, Andrés Manuel López Obrador señaló que el panista Guillermo Anaya es muy falsario, porque tiene acuerdos con los Moreira, son parte de la misma mafia del poder.

Al preguntar los reporteros sobre las condiciones que hay en el estado, López Obrador mencionó que hay condiciones inmejorables para que MORENA gane, porque el PRI y el PAN son lo mismo, y los candidatos del PRI y del PAN son iguales de corruptos.

Comentó que dio a conocer que el candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme y el candidato de PAN, Guillermo Anaya, al gobierno de Coahuila tienen casas nuevas, mansiones en Torreón, que no las tienen ni Obama, que son unos malandrines.

En otro tema, López Obrador rechazó tener que ver con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ni lo conoce, es una campaña de desprestigio, tirando lodo, pero siempre ha salido de la calumnia ileso, “me puede llamar peje, pero no soy lagarto”.

Planteó que si es cierto de que Duarte le dio dinero como dice el corrupto de Miguel Ángel Yunes Linares, lo prueba, se retira de la política, al igual, que si no es cierto que Calderón exoneró a Moreira, se retira de la política.

En otro tema, explicó que durante su visita por municipios de Coahuila se dedicó a informar a las personas para que no se dejen engañar con la simulación que el PRI y el PAN son lo mismo y que la gente no caiga en la tentación de vender su voto, porque los priistas y los panistas están acostumbrados a comprar votos, a entregar dinero, despensas, tinacos, tarjetas para engañar a la gente.

Ante la ola de violencia que se registra en Tamaulipas, López Obrador expresó que desde Felipe Calderón se impuso una estrategia equivocada de querer resolver el problema de la inseguridad y la violencia solo con medidas coercitivas, y solo con el uso de la fuerza, y no se atienden las causas.

Explicó que se desató la inseguridad y la violencia en México, porque se abandonó el campo y a los jóvenes, no hay trabajo, pero los corruptos de manera hipócrita piensa apagar el fuego con el fuego, con masacres y eso no resuelve el problema.

Negó conocer a Duarte, porque “yo no me reúno con corruptos, les molesta mucho, porque desde hace años vengo denunciando que el PRI y el PAN son lo mismo”, es lo mismo Moreira, Riquelme, Guillermo Anaya.