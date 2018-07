Un juez federal niega pedido del gobierno federal para poner fin a medida proinmigrante.

Un juez federal le dio un revés al gobierno federal que pedía un alto inmediato a la ley de estado santuario de California.

El juez John A. Mendez emitió un fallo dos semanas después que el gobierno federal y el estado se vieron las caras en el juzgado en deliberaciones que duraron todo un día.

La Administración Trump le pidió entonces a la corte una orden de restricción en contra de la SB54, que limita la cooperación entre las fuerzas del orden local y autoridades migratorias.

“Los argumentos del acusador que la SB54 hace el cumplimiento de la leyes migratorias mucho más difícil genera la pregunta: ¿más difícil de qué?”, escribió el juez Mendez en su fallo del 4 de julio. “Las leyes hacen el cumplimiento más difícil si las agencias locales y estatales dieran asistencia a los agentes migratorios. Pero rehusarse a ayudar no es lo mismo que obstruir”.

De esta manera, Mendez negó el pedido del gobierno federal para poner un alto a la SB54 y la AB103, que permite al fiscal general de California inspeccionar los centros de detención migratorios en el estado.

El juez sí aprobó el pedido de la Administración Trump para prevenir temporalmente que el estado requiriera a los empleadores privados negarle el acceso a las autoridades migratorias a áreas de trabajo restringidas o registros laborales sin tener un orden de cateo, como lo exige la medida AB450 aprobada el año pasado.

En marzo, el fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions viajó a California y anunció la demanda federal en contra de las políticas proinmigrantes del estado.

Kevin de León, autor de la medida, dijo en un comunicado tras el fallo que “hoy, un juez federal dejó claro lo que hemos sabido todo el tiempo, que la SB54, la Ley de Valores de California, es constitucional y no entra en conflicto con la ley federal. Como dijo el juez en su orden: ‘hacerte a un lado no es igual que pararte en el camino’.

“California no tiene obligación de ayudar a Trump a separar familias. No podemos detener sus políticas migratorias mal intencionadas, pero no tenemos que ayudarle, y no lo haremos”, agregó.