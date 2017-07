Por Hugo Laveen

Minneapolis.— Los departamentos de policía anunciaron la llegada de las cámaras de cuerpo como una ventana crítica en las actividades cotidianas de los oficiales después de los disturbios en Ferguson, Missouri.

Pero como demostró el asesinato de una mujer australiana por un oficial de Minneapolis durante el fin de semana, la tecnología depende de que los oficiales activen sus dispositivos. Y a menudo no lo hacen.

El agente Mohamed Noor mató a Justine Damond, de 40 años, el sábado por la noche, mientras respondía a una llamada de emergencia a Damond para reportar una posible agresión sexual cerca de su casa. Como el resto de los oficiales de la ciudad, tanto Noor como su pareja tenían cámaras de cuerpo, pero no las encendieron hasta después del tiroteo. No está claro por qué los agentes no habían encendido sus cámaras.

La muerte de Damond ofreció un trágico ejemplo de un problema común con el que los departamentos se han enfrentado con la prisa por equipar a los agentes con cámaras corporales. Aunque millones de dólares en subvenciones federales y estatales han ayudado a hacer que las cámaras de equipo estándar en las principales ciudades, su eficacia a menudo depende de los oficiales que los usan.

Un Departamento de Investigación de la Justicia reprendió a los agentes de policía en Albuquerque, Nuevo México -un adoptante temprano de la tecnología- por no activar sus cámaras, citando la falta de entrenamiento y supervisión. Un investigador externo encontró que los oficiales de policía de Denver capturaron sólo 1 de cada 4 incidentes de uso de fuerza durante un proyecto piloto en 2014, debido en gran parte a que los oficiales olvidaron encender sus cámaras.

Los datos de marzo publicados por el Departamento de Policía de Minneapolis y publicados por la estación de televisión KSTP muestran que los oficiales que llevaban cámaras corporales grabaron un poco menos de 20 minutos de material para cada turno de ocho horas. Los expertos en justicia criminal dijeron que el número parecía bajo y fue motivo para una revisión que está en marcha entre los principales funcionarios de la ciudad.

“Creo que todas las ciudades están en esta curva de aprendizaje donde tienen que ver si los oficiales están encendiendo sus cámaras”, dijo Chuck Wexler, director ejecutivo del Foro de Investigación de la Policía. “Esto sigue siendo una nueva tecnología, lo cual va a tomar algún tiempo para que sea parte del ADN de lo que hace la policía”.

Las ciudades de todo el país han luchado para equilibrar la necesidad de capturar imágenes con la protección de la privacidad de los individuos y la protección contra los altos costos de almacenamiento de terabytes de grabaciones. La respuesta ha sido requisitos estrictos para cuando un oficial necesita dar la vuelta a su cámara.

Minneapolis lanzó un proyecto piloto de cámara corporal en noviembre de 2014, pocos meses después de la muerte de la policía disparando contra Michael Brown en Ferguson y el malestar inicial que se apoderó de ese suburbio de St. Louis. La ciudad más grande de Minnesota comenzó a extender la tecnología en todo el departamento el verano pasado.

Noor habría estado entre los últimos oficiales en Minneapolis para conseguir el equipo porque su precinto recibió cámaras en octubre.

El departamento requiere que los oficiales enciendan sus cámaras en más de una docena de casos, incluyendo una parada de tráfico, búsqueda de una persona o edificio, cualquier contacto que involucre actividad criminal y antes del uso de la fuerza.

En el último caso, la política dice que si los oficiales no pueden encender las cámaras antes de usar la fuerza, deberían hacerlo luego tan pronto como sea seguro.

Las cámaras no tienen la intención de atrapar el mal; también son vistos como una manera de proteger a los oficiales de ser injustamente acusados.

Sólo esta semana, un jefe de policía de Alabama dijo que el video de la cámara del cuerpo despejó a sus oficiales después de que las reclamaciones falsas circularon en las redes sociales que habían golpeado a un sospechoso y lo arrojaron desde un puente.

La noche en que fue asesinada, Damond había llamado al 911 para reportar una posible agresión sexual cerca de un callejón cerca de su casa en un barrio afluente del suroeste de Minneapolis.

Según el compañero de Noor, el agente Matthew Harrity, el par oyó un fuerte sonido cuando Damond se acercó al coche del pelotón.

Noor disparó desde el asiento del pasajero y golpeó a Damond en el abdomen con un disparo. Ella murió en la escena.

Investigadores estatales dijeron que ambos oficiales encendieron sus cámaras de cuerpo finalmente, pero no hasta bien después del tiroteo. La Oficina de Enjuiciamiento Criminal, la agencia estatal que lidera la investigación, dijo que no se conocía ningún material de audio o video. Ambos oficiales están en licencia administrativa pagada.

El grupo de defensa de la formación de policía de Wexler escribió pautas para el uso de cámaras corporales y recomienda que los policías activen las cámaras inmediatamente después de ser despachadas para una llamada al servicio.

Señaló que los 911 despachadores en Washington, DC, donde está basado su grupo, confirman con los oficiales de policía que sus cámaras funcionan cuando son necesarias. La policía de Minneapolis dijo que estaban revisando su política incluso antes de la muerte de Damond.

La jefa de la policía Janee Harteau pronto dará a conocer los cambios en los requisitos para las cámaras corporales, dijo el jefe adjunto Medaria Arradondo la noche del martes sin elaborar.

Arradondo también dijo que los supervisores de turnos trabajarán con oficiales de patrulla para asegurar que las cámaras se enciendan con más frecuencia. Michael White, profesor de criminología de la Universidad Estatal de Arizona, dijo que el uso bajo de cámaras de cuerpo de policía de Minneapolis requiere una revisión exhaustiva. “En este momento, no creo que muchos departamentos estén considerando el cumplimiento de la activación, creo que eso va a cambiar”, dijo White.

Darrel Stephens, director ejecutivo de la Asociación de Jefes de Ciudades Mayores, dijo que dada la amplitud del trabajo diario de un oficial de policía, los datos sobre el uso de Minneapolis le parecieron bajos. Esperaría que entre el 20 y el 25 por ciento de un turno sea registrado, no el 4 por ciento en Minneapolis.

Stephens dijo que departamentos como Minneapolis simplemente necesitan más tiempo con las cámaras. “Cuanto más larga sea la tecnología en el campo … menos casos verá donde los oficiales se olviden de encenderlos”, dijo.