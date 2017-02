Ya no se pondrán en ‘hold’ a los migrantes que deben ser liberados, dando tiempo a Migración para que venga por ellos.

Por Hugo Laveen

El nuevo sheriff del condado de Maricopa está poniendo fin a una política que mantiene a los inmigrantes encerrados en sus cárceles más allá de su fecha de liberación para dar a las autoridades federales tiempo extra para iniciar los procedimientos de deportación.

El Sheriff Paul Penzone anunció las nuevas reglas en una conferencia de prensa el viernes por la noche, poniendo fin a una política de su controvertido predecesor, Joe Arpaio. Penzone dijo que las cuestiones legales que rodean la política no le dejaron otra opción que cambiar las reglas.

Arpaio se convirtió en un pararrayos para la crítica sobre sus tácticas de inmigración áspera que incluyeron sus redadas bien publicitadas y incursiones en centros de trabajo, pero también sus políticas de la cárcel. Penzone derrocó a Arpaio en las elecciones de noviembre, después de que los votantes se sintieran frustrados por los enormes proyectos de leyes represivas que rodeaban al anciano.

Penzone dijo que los oficiales de Inmigración y Aduanas permanecerán en su cárcel, pero ya no detendrá a los reclusos más allá de sus fechas de liberación para acomodar a la agencia.

Más tarde en la noche, los defensores del grupo Puente respondió con esta declaración:

“El Movimiento Puente de Derechos Humanos y de los Migrantes felicitan a la decisión del Sheriff Paul Penzone de poner fin a las” medidas de cortesía “de Immigrant Customs Enforcement.

El año pasado, Jacinta González, Directora de Campo para Migrantes, fue detenida inconstitucionalmente en la cárcel de la 4ta Avenida, por solicitud de detención basada en el perfil racial. El 15 de diciembre de 2016, presentó una demanda contra la Oficina del Sheriff de Maricopa que aborda esta práctica.

“El anuncio de Penzone limpia sólo uno de los muchos líos que Arpaio dejó atrás y es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, debe ir más allá para asegurarse de que todas las agencias policiales están obteniendo órdenes judiciales antes de entrar en su cárcel”, dijo Jacinta González.

El alcalde Stanton y la Jefe Williams deben deshacerse de 4,48 y desafiar legalmente a la SB1070 en los tribunales para proteger los derechos civiles y humanos de las personas que se encuentran en la cárcel. Todos los residentes de Phoenix “, dijo Carlos García, Director Ejecutivo de Puente.

Los defensores de ICE carecen de evidencia, violando la constitución y desperdiciando dinero de la ciudad. Ahora Sherif Penzone debe asegurarse de que todas las agencias policiales están obligadas a obtener órdenes judiciales antes de entrar en su cárcel. Este es el estándar mínimo que debemos esperar de la policía para respetar los derechos civiles y constitucionales de todos “.