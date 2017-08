La perspectiva mundial es incluso más nefasta si no se hace nada por controlar la contaminación atmosférica, predicen unos investigadores.

Salud

Si no se hace nada para abordar el cambio climático, decenas de miles de muertes prematuras adicionales podrían ocurrir en todo el mundo por la exposición a la contaminación atmosférica en las próximas décadas, plantea un nuevo estudio.

Los aumentos en la contaminación atmosférica provocados por las temperaturas crecientes serán la causa de 60,000 muertes prematuras cada año en todo el planeta en 2030, y de hasta 260,000 muertes prematuras más al año en 2100, según los resultados de distintos modelos climáticos.

Un número mayor de personas fallecerán por enfermedades como el ataque cardiaco, el accidente cerebrovascular, el cáncer de pulmón y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que son exacerbadas por la exposición al aire lleno de esmog, advirtió el autor del estudio, Jason West, profesor asociado de ciencias ambientales e ingeniería en la Facultad de Salud Pública Global Gillings de la Universidad de Carolina del Norte.

Las muertes previstas ocurren “en un escenario en que no se adoptan políticas importantes para ralentizar el cambio climático”, dijo West. “Simplemente estamos dejando que las cosas sigan su curso como siempre, y el cambio climático empeora”.

En el estudio, West y sus colaboradores examinaron cómo los aumentos en la contaminación atmosférica podrían afectar a la salud de las personas en la próxima década.

“Comprendemos que actualmente más o menos de 2 a 4 millones de personas probablemente mueren de forma prematura cada año en todo el mundo debido a la exposición a la contaminación del aire de exteriores”, dijo West. “Obviamente es un gran problema en regiones muy contaminadas como China e India, pero también es un problema en Estados Unidos”.

Unas temperaturas más altas provocadas por el cambio climático harán que la contaminación atmosférica empeore al aumentar las reacciones químicas que forman al esmog en la atmósfera, dijo West.

El calor creciente también aumentará el polvo en el viento y el humo de los incendios forestales, y harán que los árboles produzcan más contaminación atmosférica orgánica, añadió.

El equipo de investigación probó una nueva estrategia para proyectar el efecto de esos sucesos para la salud humana.

“En lugar de usar un solo modelo de computadora, usamos varios modelos distintos en el sistema de cambio climático”, comentó West. “Nuestro estudio es el primero en utilizar este método”.

Los investigadores encontraron que, tomándolo todo en cuenta, se anticipa que el cambio climático aumente las muertes relacionadas con la contaminación atmosférica a nivel global, y en todas las regiones del mundo excepto África.

En específico, cinco de ocho modelos predijeron que habrá más muertes prematuras en 2030, y siete de nueve modelos mostraron lo mismo en 2100, dijo West.

Tan solo en América del Norte, los modelos combinados predicen 7,900 muertes más atribuibles a la contaminación atmosférica al año en 2030, y 28,900 muertes más en 2100, advirtió West.

Este estudio es importante porque combina varios modelos distintos para crear proyecciones que “son tan parecidas al mundo real como pudieron hacerlas”, dijo el Dr. Albert Rizzo, asesor médico principal de la Asociación Americana del Pulmón (American Lung Association).

Un cambio climático sin restricciones producirá daños en la salud humana “debido a la forma en que cambia el desarrollo del ozono, la forma en que afecta la necesidad de usar los combustibles fósiles para producir el aire acondicionado, el riesgo más alto de fuegos forestales debido a la sequedad que ocurrirá”, dijo Rizzo, que no participó en el estudio.

Las personas con enfermedades pulmonares y cardiacas serán a quienes peor les irá en este escenario, sobre todo si se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a los desastres naturales relacionados con el cambio climático, como los incendios, los huracanes y las inundaciones, advirtió Rizo.

“Hay muchas formas en que el cambio climático puede afectar a la salud, algunas relacionadas directamente con las enfermedades, y algunas relacionadas con las alteraciones en la vida”, dijo Rizzo.

El nuevo estudio aparece en la edición del 31 de julio de la revista Nature Climate Change.

FUENTES: Jason West, Ph.D., associate professor, environmental sciences and engineering, University of North Carolina’s Gillings School of Global Public Health; Albert Rizzo, M.D., senior medical adviser, American Lung Association; July 31, 2017, Nature Climate Change