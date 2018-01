Por Arizona Auto Body Shop

El sistema de freno de tambor conviene especialmente para los frenos traseros de los vehículos urbanos y de las berlinas compactas. Se compone de dos cilindros de rueda, cuatro mordazas, un sistema de reajuste y un tambor.

El cilindro de rueda, bajo el efecto de la presión del líquido de frenos, abre las mordazas cuyo revestimiento crea una fricción en el interior del tambor.

El sistema de reajuste se emplea para mantener las zapatas (pastas de las balatas) lo más cerca posible de las paredes interiores del tambor, teniendo siempre en cuenta la medición del desgaste de los revestimientos.

Las zapatas también están conectadas al cable del freno de mano para poder garantizar el uso del freno de estacionamiento.

Existen diferentes tipos de tambores de freno:

Tambor con cubo de rodamiento, rodamiento cilíndrico y rodamientos cónicos.

En estos casos, los rodamientos pueden ser sustituidos por separado, excepto para algunas versiones equipadas con bandas magnéticas para el ABS, dispuestas sobre el rodamiento.

Tambor sin cubo de rodamiento. En este caso, el rodamiento está fijado a la mangueta del tren posterior.

¿Por qué cambiar el juego de frenos trasero?

El kit de freno trasero es un elemento esencial para el frenado. En caso de funcionamiento incorrecto de los frenos traseros, el vehículo frenará muy mal o no se detendrá en absoluto.

¿Cuándo cambiar un juego de frenos trasero?

La duración de la vida media de un kit de freno trasero es de 100.000 km.

Aparte de la duración de la vida media (kilometraje) de los frenos traseros, hay otras situaciones que pueden provocar su cambio prematuro:

Escapa en uno o los dos cilindros de las ruedas, nivel de líquido de frenos bajo y carrera del pedal de freno más larga.

Revestimiento agotado, la zapata roza con la pared del tambor, esto provoca un ruido de roce metálico proveniente de la parte trasera.

Diagnóstico del estado del kit de freno trasero: Elevar el vehículo sobre soportes de columna y desmontar las ruedas del eje correspondiente.

Soltar el freno de mano.

Desmontar el tambor para tener acceso al interior de los frenos

Rodamiento cilíndrico: Retirar el capuchón de protección contra el polvo.

Prever una llave de impacto o un tubo de hierro que sirva como alargador para el mango de la llave.

En algunos casos, la tuerca se aprieta al revés. Si hay dos colores de tuercas diferentes en el kit nuevo, es necesario aflojar la tuerca del lado del conductor en el sentido de las agujas del reloj.

Rodamiento cónico: retirar el capuchón de protección contra el polvo del tambor y retirar la clavija que sujeta la tuerca de ajuste de los rodamientos

Sin rodamiento: desenroscar o desenganchar directamente el tambor del cubo.

En los tres casos, si el desgaste del tambor es demasiado importante, se crea un borde y zapatas fijadas a las manguetas sujetan el tambor. éste es el motivo por el cual es obligatorio aflojar el sistema de reajuste de las zapatas. Para ello, consultar la ficha técnica del vehículo.

Tres verificaciones:

Con la ayuda de un destornillador, abrir ligeramente el fuelle del cilindro de la rueda para detectar un posible escape de líquido de frenos.

Medir el grosor del revestimiento de la zapata, si es inferior a 2 mm, hay que sustituirlas.

Medir con ayuda de un pie de rey para tambor el diámetro interior del tambor. Si la medición observada ha aumentado más de 2mm en relación con el valor inicial, deberán sustituirse. La cota de desgaste máximo se indica en el tambor, en la ficha técnica del vehículo.

Existen dos tipos de kit de freno trasero compuestos por cilindros, zapatas y accesorios de ensamblaje:

El kit premontado: las zapatas ya están montadas y cuenta con un sistema de reajuste de desgaste de los frenos.

El kit en piezas sueltas: debe montarse todo y el sistema de reajuste no se suministra. El posible recuperar el sistema antiguo.

