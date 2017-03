El presidente de la Universidad Estatal de Arizona dijo que hasta ahora sólo recomienda a sus alumnos enfocarse en el estudio; durante la gira de trabajo que realiza en Guadalajara, Jalisco.

Por Hugo Laveen

El presidente de Arizona State University, Michael M. Crow se encuentra en gira de trabajo por el occidental estado mexicana de Jalisco, promoviendo programas de intercambio entre ASU y la Universidad de Guadalajara.

El Doctor Crow, quien sostuvo una reunión con funcionarios de la máxima casa de estudios de Guadalajara, encabezados por el rector de la U de G, Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que ASU cuenta con 75 mil estudiantes, de los cuales 12 mil son procedentes de 120 países extranjeros, y muchos de ellos de México.

El funcionario abordó el tema de los cambios migratorios promovidos por la Casa Blanca, los cuales han creado un clima de incertidumbre internacional; pero sostuvo que es tiempo para “relajarse, observar el proceso político y como se está llevando a cabo, no solo centrando la atención en el presidente”; y sostuvo que hasta el momento no ha habido cambios para los estudiantes internacionales.

También habló de las órdenes ejecutivas emitidas recientemente por el mandatario estadounidense, a las cuales los tribunales han sobreseído. Estas han resultado incómodas para algunas personas, pero no han significado cambios en el estatus de los estudiantes de ASU.

“Estamos prestando mucha atención, porque son jóvenes y niños y queremos que enfoquen sus energías en estudiar, hay ansiedad, pero al momento nada ha cambiado”, dijo el presidente de ASU.

Destacó que México y Estados Unidos comparten además de frontera, historia, familia y económica, lo que debe aprovecharse de manera positiva y “una de las cosas que esperamos con gusto de asociarnos es educar”, porque así, dijo, se puede evolucionar y progresar.

Por su parte el rector Tonatiuh Bravo Padilla de la U de G, expresó que durante la reunión “se ratificaron los acuerdos en materia de movilidad e intercambio académico y estudiantil y se esforzaron nuevas líneas de trabajo conjunto. Además, hemos refrendado el interés, lazos de amistad y compromiso de trabajar por el bienestar de nuestras comunidades académicas, así como por desarrollo de programas interinstitucionales de beneficio común”.

Michael M. Crow añadió que se sentía satisfecho de estrechar lazos con la Universidad de Guadalajara, y con aquellas universidades que creen en el futuro.

“Estamos muy comprometidos con el desarrollo de Norteamérica, porque compartimos historia, culturas, familias y economía. Por eso, una de las cosas que buscamos en las instituciones con las que nos aliamos es que sean aquellas que crean en el futuro, que crean que el mañana será siempre mejor como resultado del trabajo duro, la colaboración y las relaciones”, precisó.

Crow habló también sobre el tema de las redadas contra inmigrantes que se han llevado a cabo en los Estados Unidos, pero que no han tocado al espacio universitario ni a su gente; pero aclareo que están sumamente pendientes de cualquier decisión que tome la Casa Blanca, pero, por el momento, sólo recomienda a sus alumnos, enfocarse en sus estudios.

“Estamos muy felices de trabajar con la Universidad de Guadalajara para encontrar formas de que esos estudiantes tengan éxito. Nosotros pensamos que la mejor manera de tener éxito es trabajar juntos, enfocados en las necesidades de los alumnos y en su éxito”, dijo por último.

El año pasado 184 estudiantes de la Universidad de Guadalajara estuvieron en distintas instituciones de Estados Unidos y se puso en marcha el programa Estadías, que consiste en la impartición de cursos para fortalecer acciones en beneficio de 283 estudiantes y 62 profesores, 70 de ellos en la Arizona State University.