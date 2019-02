Por décimo tercer año consecutivo, el Muhammad Ali Parkinson Center llevó a cabo su tradicional evento para recaudar fondos.

Por Leonardo Reichel

Tempe, AZ.- Como cada año desde el 2006 y siempre el segundo sábado de febrero, el Muhammad Ali Parkinson Center del Barrow Neurological Institute llevó a cabo el evento de recaudación de fondos “Camina la distancia o córrela para apoyar”, para los programas comunitarios de los pacientes del centro y sus familias..

En el evento que tuvo lugar en el Tempe Beach Park, participaron más de mil personas, aunque desde luego, los niños y mascotas pudieron hacerlo gratis.

Claudia Martínez, coordinadora del programa de servicios en español, calificó al evento como muy positivo, ya que no sólo ayuda a recaudar fondos que son muy necesarios para mantener los programas, sino además ayuda a crear conciencia entre la comunidad, sobre la condición del Parkinson y de los servicios que hay disponibles en Phoenix.

En carrera que inició a las 8:00 de la mañana, el ganador fue el inmigrante mexicano Celso Otero, quien padece la condición de Parkinson y corrió los cinco kilómetros en 43 minutos. Más tarde, a las 10 de la mañana inició la caminata de cinco kilómetros, y a las 10:30 se llevó a cabo una caminata más corta, pero no menos participativa.

Martínez indicó que los fondos recaudados en el evento se destinan a impulsar programas de ejercicios, talleres de pintura, un coro denominado ‘Voces unidas’, clases de yoga, talleres educativos y grupos de apoyo. “Todos estos programas se brindan durante todo el año para que las personas con Parkinson aprendan a sobrellevar la condición y puedan tener una vida plena con sus familias”.

También señaló que actualmente hay alrededor de 350 familias vinculadas al centro. “La enfermedad de Parkinson es crónica y progresiva, y afecta la calidad de vida de quienes la padecen, estando expuestas por igual personas de todas las razas y condiciones sociales”.

“El Parkinson no se trata solo de un temblor —explicó Martínez—, sino de un mal que causa la perdida de la confianza en sí mismos, produce temor y vergüenza a quienes lo padecen y conlleva al detrimento de la calidad de vida; por lo que aprender a conocer y manejar la condición, permite a las personas tener una vida con bienestar”.

Jorge López, guatemalteco con 30 años radicando en Arizona quien participó en la caminata de la esperanza (caminata corta), dijo a Prensa Hispana que el mal de Parkinson le fue diagnosticado el 28 de enero de 2013.

“Los primeros seis meses fueron muy duros —recordó—, no sabía que iba a pasar ni tenía medicamento. Cuando supe de la Fundación me acerqué a ellos y mi vida cambió completamente. Allí encontré terapia, medicinas y apoyo que me ha ayudado a salir adelante. Actualmente participo en terapia de voz (Voces unidas), en el grupo de comadres y compadres y trato de involucrarme en todo lo que me ayude a sentir mejor. Me he sentido muy bien gracias al centro y a Claudia que nos ayuda a tener una mejor vida”; estableció.

Celso Otero, el ganador de la carrera, quien siendo originario de Pachuca, Hidalgo llegó a Phoenix a los 11 años de edad en 1977; indicó que la condición le fue diagnosticada el año 2016 y fue algo muy duro. “El diagnóstico fue como si me echaran un balde de agua fría; me dejó congelado, no podía comprender el mal, porque siempre fui una persona activa, era cocinero y trabajaba hasta 14 horas diarias”.

“El apoyo del centro ha sido crucial para mí; gracias a Claudia participo en muchos programas. Ahora que gané la carrera me siento muy bien, Ligero como una pluma”, concluyó.