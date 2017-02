Camioneta golpea un auto, un poste y patio de una casa en Sun City

Por Hugo Laveen

Sun City, AZ.— Una persona fue detenida después de un accidente en el que un automóvil impactó el patio delantero de un hogar en Sun City, y “el deterioro se considera un factor”.

Ocurrió la madrugada del jueves en la zona de 107 y Peoria Avenidas.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa, una camioneta golpeó a un auto estacionado.

“Oí un fuerte golpe, que sonó como una explosión”, dijo Darren Walther, que estaba dentro de su casa viendo la televisión en ese momento.

Walter explicó que salió corriendo para saber lo que había sucedido.

“El estruendo inicial era de la camioneta que golpeaba el coche”, dijo. “Posteriormente golpeó un poste de luz lo que produjo un segundo impacto”.

Un video de la escena mostró un coche con un daño masivo a su parte trasera y una camioneta roja en la calle con daños en su extremo delantero.

Walther dijo que el camión siguió después de golpear el coche.

Según Walther, el conductor no parecía estar herido y quería salir del camión enseguida. -Me imaginé adrenalina o probablemente estaba bebiendo.

El sargento de MCSO Calbert Gillett confirmó que no se reportaron lesiones.

Walther dijo que generalmente no deja el coche estacionado en la calle.

“Siempre nos preocupaba que alguien se acerque al coche justo aquí. Es por eso que ninguno de nosotros suele dejarlos estaciobnado en la calle, pero no quería moverla tan corta distancia. … la dejé allí estacionado y se estropeó.

Walther dijo que una mujer que estaba siguiendo al conductor, aparentemente un amigo que estaba tratando de asegurarse de que llegó a casa a salvo, le dijo que el hombre vive a pocas cuadras de distancia.

“Ella estuvo detrás de él todo el tiempo, vio que todo sucedió”, dijo Walther. “Él nunca oprimió sus frenos. Por eso parece tan malo.

Walther dijo que el conductor era “completamente cooperativo” con los investigadores y se disculpó con él y explicó que se quedó dormido al volante.

“Fue muy bueno con todo esto”, dijo. “Él sabe que hizo mal. Es una de esas lecciones de la vida que tienes que aprender. Usted sólo desea que cuando la gente beba que lo piensen antes de entrar en un vehículo … “.

Walther dijo que la mujer le dijo que el conductor “había estado bebiendo antes”.

Mientras Walther dijo que vio a los diputados administrar una prueba de alcoholímetro y luego llevar al conductor en un vehículo patrulla, MCSO no ha dado a conocer ninguna información.

“Este incidente aún está bajo investigación y el deterioro se considera un factor en este accidente”, dijo Gillett.

En este punto, el conductor no ha sido arrestado oficialmente. Los carriles hacia el oeste de Peoria Avenue están cerrados en la 107th Avenue.