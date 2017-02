Por Hugo Laveen

El primer demócrata que lanza su postulación oficialmente para la gobernatura de Arizona se describe a sí mismo como “un candidato moderno para el futuro de Arizona”, y quiere que usted sepa todo sobre él.

En la página web de campaña de Noah Dyer plantea una proyección complete de la vida del candidato. Tal vez más profundo de lo que algunos podrían aventurarse. Además de las secciones habituales que solicitan donaciones, comparten las posturas de Dyer sobre los temas y le cuentan un poco acerca del hombre que quiere ser su gobernador, incluso incluye una sección titulada “Escándalo y controversia”.

“Piense en cuánto tiempo pasan las campañas políticas cavando tierra en sus oponentes”, dice la página. “Noah confía en que todo el tiempo pasado de esta manera es un desperdicio y desafortunado. Es su creencia de que los escándalos inteligentemente revelados que salen a luz pública en medio de las campañas, principalmente sirven para desviar y distraer de diálogo significativo.

Su intención es tener un verdadero diálogo.

La información en esa página es tan real como se pone. Dyer, un ejecutivo de marketing de Glendale de 36 años, dice que se trata de transparencia, algo en lo que él cree firmemente.

La primera sección trata sobre el sexo. Aunque podría ser más de lo que usted quiere saber, se ajusta a su afirmación de que “estará abierto con los votantes sobre asuntos políticos y personales”.

“Él es un defensor de las relaciones abiertas”, según su sitio de campaña. “Ha tenido sexo en grupo y sexo con mujeres casadas, ha enviado y recibido textos íntimos e imágenes, y de vez en cuando grabó videos durante las relaciones sexuales”.

La página de Escándalo y Controversia también explica que cada relación en la que se ha comprometido ha sido “legal y consensual” y que “condena” el comportamiento coercitivo y abusivo.

También hay secciones sobre la religión (las personas deben ser libres para creer lo que quieren), las finanzas personales (valor neto negativo, un montón de deuda), la familia (padre divorciado de cuatro) y la privacidad.

En 2014, Dyer propuso vivir en cámara 24 horas al día durante un año, en parte porque “la gente honesta no tiene nada de qué avergonzarse si sus actos privados son ampliamente conocidos”.Lanzó una campaña de Kickstarter para financiar el proyecto, que comparó con un “documental de la naturaleza”, pero no alcanzó su objetivo.

Él considera que su transparencia -según él se mantiene a un nivel más alto que el de otros, incluyendo los que están en cargos públicos- es una de las cosas que lo harían un gran gobernador.

“Él cree que la transparencia gubernamental es un tema crítico para los votantes del siglo XXI”, según su sitio web. “La extrema voluntad de ser transparente tanto en asuntos personales como políticos es un valor fundamental que separa a Noah de cualquier otro candidato a la gobernatura”.

Otros apartados en el sitio web de Noah revelan su fluidez en español, que es aficionado al hipnotismo, cumplió una misión mormona antes de convertirse en agnóstico, es un lector ávido, incluyendo textos religiosos, es voluntario de lectura para ciegos, explorador de la vida de las águilas, deportista, ScrumMaster, autor, graduado de la Central High School, con Licenciatura en psicología de Arizona State University West y MBA de ASU.

Después de visitor si sitio web no habbrá nada que no sepamos de Dyer. Noah tiene algo en común con casi todo el mundo y le gusta basarse en experiencias comunes en lugar de concentrarse en ella. En las diferencias “.

Con sus hijos a su lado, Dyer organizó conferencias de prensa en Tucson, Phoenix y Flagstaff el Día de San Valentín para anunciar su candidatura.