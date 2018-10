Por Hugo Laveen

Ya son miles de migrantes hondureños en camino a los Estados Unidos. Por ahora se encuentran en la ciudad de Tapachula, Chiapas, descansando en las plazas y aceras, después de soportar fuertes lluvias a interperie.

“Vamos a dormir aquí en la calle, porque no tenemos nada más”, dijo José Mejía, de 42 años, padre de cuatro hijos de la ciudad hondureña de San Pedro Sula. “Tenemos que dormir en la acera, y mañana nos levantamos y seguimos caminando. Tendremos un pedazo de plástico para cubrirnos si llueve nuevamente”.

Adela Echeverría, de 52 años, madre soltera de tres hijos, se echó a llorar al hablar sobre su situación. “Uno de mis compañeros fue a buscar un poco de plástico”, dijo. “Estamos acostumbrados a dormir así, cuidándonos unos a otros. No queremos estar separados”.

El avance del grupo ha generado fuertes críticas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien arremetió nuevamente el domingo en el Partido Demócrata por lo que aparentemente considera un tema ganador para los republicanos un poco más de dos semanas antes de las elecciones de mitad de período.

Después de culpar a los demócratas por “leyes débiles” sobre la inmigración unos días antes, Trump dijo a través de Twitter : “Las caravanas son una desgracia para el partido demócrata. ¡Cambie las leyes de inmigración AHORA!”

En otro tuit , dijo que no se permitiría a los migrantes ingresar a los Estados Unidos.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió el domingo que Estados Unidos, Canadá y México elaboren un plan conjunto para financiar el desarrollo en las áreas pobres de América Central y el sur de México.

“De esta manera, enfrentamos el fenómeno de la migración, porque el que abandona su ciudad no lo hace por placer sino por necesidad”, dijo López Obrador, quien asume el cargo el 1 de diciembre.

La caravana de migrantes, que comenzó hace más de una semana con menos de 200 participantes, ha atraído a más personas en el camino. Se incrementó a aproximadamente 5.000 domingos después de que muchos migrantes encontraron formas de cruzar desde Guatemala hacia el sur de México cuando la policía bloqueó el punto de cruce oficial.

“Si se pudo”, gritaban en español mientras reanudaban su viaje. “¡Sí, podríamos!” La multitud creció aún más cuando los migrantes llegaron al puente fronterizo, aumentando de noche a 5,000.

A medida que los migrantes pasaban por aldeas en las afueras de Ciudad Hidalgo, los lugareños aplaudieron, gritaron aliento y donaron suministros.

Más tarde, las autoridades de Guatemala dijeron que otro grupo de aproximadamente 1,000 migrantes había ingresado a ese país desde Honduras.

En las entrevistas a lo largo del viaje, los migrantes han dicho que están huyendo de la violencia, la pobreza y la corrupción generalizadas en Honduras. La caravana es diferente a las migraciones en masa anteriores por sus grandes números sin precedentes y porque en gran parte comenzó espontáneamente a través del boca a boca.