Nombran a parte de Bethany Home como Cardinals Way

Gabriel Limón

Los Cardenales de Arizona ahora tienen una calle con su nombre, luego que el Ayuntamiento de Glendale dio a conocer Cardinals Way, el nuevo nombre de la calle antes conocida como Bethany Home Road entre 83 y 99 avenidas.

Es adyacente al estadio State Farm, el hogar del equipo.

“Esta es una manera muy única de reconocer a una organización que representa a Glendale y Arizona de la mejor manera”, dijo el alcalde Jerry Weiers cuando se reveló la nueva nomenclatura de la calle.

Weiers dijo que los funcionarios querían reconocer a la organización de los Cardenales por el impacto económico y comunitario que continúa teniendo en la ciudad.

“Los trabajos caritativos y comunitarios de los cardenales continúan teniendo impactos positivos y muy grandes en Arizona”, agregó.

El Ayuntamiento de Glendale votó unánimemente para cambiar el nombre de la importante rúa en junio pasado, cuando el estadio fue nombrado Estadio de la Universidad de Phoenix.

Michael Bidwill, el presidente del equipo, expresó su gratitud a todos los que ayudaron a que Cardinals Way se hiciera realidad.

“Gracias, nos sentimos honrados y humildes, éste es un gran honor para nosotros, nuestros fanáticos y la Liga Nacional de Fútbol”, afirmó.

Además de agradecer a la ciudad, Bidwill se refirió a cuánto han crecido juntos su organización y la ciudad a lo largo de los años.

“Había gente que dudaba de los cardenales. Había gente que dudaba de Glendale, el Valle del Oeste y lo que podíamos hacer juntos. Bueno, mira lo que hemos hecho ahora”, agregó.

El Departamento de Transporte de Arizona cambiará las señales de salida de Bethany Home Road a lo largo del Loop 101 para reflejar el nuevo nombre de la calle a partir del viernes.

El estado está utilizando dinero de las subvenciones de la Asociación de Gobiernos de Maricopa para cubrir el costo de 11 mil dólares de las nuevas señales de tránsito.

Con una gran cantidad de terrenos no desarrollados en el área, Weiers cree que las nuevas señales continuarán impulsando el desarrollo económico en la ciudad, mientras se meten con las cabezas de los oponentes.

“Creo que el cambio de nombre de la carretera mejorará el turismo, el desarrollo económico y la marca del área para los grandes eventos que se celebran en el estadio de State Farm”, dijo Weiers.

“También he pensado durante mucho tiempo, ¿te imaginas cómo funcionará la psique cuando estos equipos sigan viendo Cardinals Way, mientras conducen por la carretera? Tenemos que meternos en su cabeza antes de que el juego comience”,bromeó.

Presente en la celebración, varios oficiales electos, entre ellos el legislador del Distrito 29 y co presidente del Comité Latino de la Casa de Representantes, César Chávez.

PIE DE FOTO:

Así fue el evento para la develación del nombre de Cardinals Way.

El representante César Chávez y el alcalde de Glendale, Jerry Weiers.