Por Hugo Laveen

El director de correcciones de Arizona fue careado por un juez el martes para responder sobre si intentó socavar una orden judicial que prohíbe las represalias contra los reclusos que participaron en una demanda colectiva por la calidad de la atención de la salud en las cárceles del estado.

Charles Ryan fue llamado a la corte federal para responder a las preguntas sobre un correo electrónico del 27 de julio que envió a los empleados de las prisiones haciéndoles saber que tenían que seguir la orden. El correo electrónico también dijo que los empleados merecían algo mejor que “este orden preconcebido” y que la decisión se basaba únicamente en las cuentas de los presos.

“El tono de los líderes es lo que importa”, dijo el magistrado David Duncan al director de prisiones, agregando que los abogados de Ryan no desafiaron las acusaciones de represalia.

Ryan negó que estuviera tratando de socavar la legitimidad de la orden y dijo que sus comentarios sobre la orden no pretendían ser irrespetuosos. -Seguí tu orden -dijo Ryan-.

Duncan emitió la orden de prohibir las represalias después de que dos reclusos testificaron en una audiencia del 14 de julio sobre lo que dijeron que eran barreras a la atención médica mientras estaban en prisión.

A un recluso le preocupaba que los oficiales de prisiones, obligando a los reclusos a trasladarse a otras celdas después de declarar, trataran de convertirlo en un blanco de represalias al retratarlo como la causa de la transferencia. Otro preso dijo que su compañero de celda fue trasladado y se le dio un nuevo compañero de cuarto que es un miembro de pandilla con una reputación de violencia.

Las acusaciones de represalia surgieron en una demanda que desafió cómo el estado administra la atención médica en sus prisiones. La demanda dijo que algunos presos se quejaron de que su cáncer no fue detectado o se les dijo que oraran para ser curados después de la mendicidad para el tratamiento. También alegó que el fracaso del personal médico en una prisión para diagnosticar el cáncer metastatizado de un recluso dio lugar a que su hígado se agrandara de modo que su estómago se hinchara del tamaño de una mujer embarazada a término.

El estado negó las acusaciones de que no estaban proporcionando atención sanitaria adecuada a los presos.

La demanda fue resuelta en 2014 en nombre de más de 30,000 reclusos de Arizona, sin que el estado reconozca cualquier falta.

Los abogados que presentaron el caso dicen que los funcionarios de la prisión han estado arrastrando los pies en hacer cambios que prometieron al resolver el caso hace más de dos años.

Duncan ha amenazado -pero en realidad no ha impuesto- multas de $1,000 por cada caso en que el estado se queda corto en hacer mejoras a la atención de la salud, como asegurar que la crónica de atención y las renovaciones de medicamentos psicotrópicos se deben hacer sin interrupción. Las multas que se podrían imponer para el mes de junio se estiman en más de $2 millones.

Los dos presos que alegaron represalias habían testificado sobre el uso de “clínicas abiertas” en las prisiones que permiten a los reclusos acceder a la atención cuando la necesitan sin tener que completar un formulario diciendo que necesitan atención médica.

En la audiencia del martes, Ryan bebió agua de una botella mientras Duncan estaba en desacuerdo con la respuesta del director de la prisión a su orden judicial, diciendo que ésta no era la primera acusación de represalia contra su agencia durante el caso.

Duncan dijo que las explicaciones ofrecidas por el estado para las acciones tomadas contra los presos que testificaron en la audiencia del 14 de julio “ni siquiera pasaron la prueba directa”.

A pesar de la afirmación de Duncan de que los abogados del estado no cuestionaron la acusación de represalia, Ryan aún dijo que no creía que sus abogados tuvieran una oportunidad adecuada para examinar a los testigos. Al ofrecer comentarios críticos sobre el pedido, Ryan dijo que no estaba tratando de telegrafiar a los empleados que estaba bien ignorar la orden.

Ryan también fue preguntado sobre un comentario que hizo durante una conferencia telefónica sobre el orden en el que dijo que Duncan estaba microgestionando el Departamento de Correcciones.

El magistrado dijo que no quiere microgestionar la agencia, pero dijo que las prisiones estatales no han podido hacer los cambios que prometieron al resolver el caso. “Desafortunadamente, no siempre puedo obtener la historia completa” del Departamento de Correcciones, dijo Duncan.

Ryan le aseguró a Duncan que seguiría las órdenes de la corte. -Creo que, con todo respeto, te quiero fuera de este caso tan malo como cualquier otra persona -dijo Ryan, haciendo una carcajada y un acuerdo de Duncan-.