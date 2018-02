Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Un hombre de Mesa que vendió municiones al asesino en masa de Las Vegas, Stephen Paddock, fue acusado de conspirar para fabricar y vender cierto tipo de municiones sin licencia. La policía de Las Vegas no ha dicho que esa munición específica fue disparada en el tiroteo masivo más mortífero en la historia de Estados Unidos.

Douglas Haig es acusado de fabricar y vender balas perforantes de armadura o chaleco de malla, sin una licencia.

“Dijo que iba a salir al desierto y montar un espectáculo ligero con o para sus amigos”, dijo Haig en una conferencia de prensa con el abogado Marc Victor, el viernes por la mañana. “No recuerdo si usó con o para”.

Según la denuncia federal, Haig vendió a Paddock cientos de cartuchos de munición trazadora en septiembre del año pasado, menos de dos semanas antes de la masacre de Las Vegas. Dos cartuchos sin disparar encontrados en la habitación del hotel Mandalay Bay de Paddock eran “balas perforantes / incendiarias” con las huellas dactilares de Haig en ellas.

“No tuve ninguna contribución a lo que Paddock hizo”, dijo Haig el viernes por la mañana. No está claro si él y su abogado sabían del cargo en el momento de la conferencia de prensa.

“No tenía forma de ver en su mente, el producto que le vendí no tenía absolutamente nada que ver con lo que hizo”.

Hablamos con un abogado con conocimiento de balas perforantes.

“La ley lo define como una ronda donde la bala en sí está hecha de una sustancia como cobre puro o acero puro”, dijo el abogado James Arrowood. Dijo que las rondas perforantes son legales para los rifles para la práctica deportiva, pero son ilegales para las armas cortas.

“Si la gente solo estuviese haciendo balas de blindaje, ciertamente pondría a nuestra policía en una gran desventaja”, dijo Arrowood. Agregó que debe tener una licencia para fabricarlos y venderlos, lo que el FBI afirma que Haig no tenía.