Por Hugo Laveen

¿Quieres reducir tu riesgo de cáncer en un 40 por ciento? Deje de comer tocino (y todo tipo de carne procesada) y deje de beber alcohol, según un nuevo conjunto de pautas de salud.

Las nuevas pautas del Fondo Mundial de Investigación del Cáncer (WCRF) son parte de un plan de diez puntos para ayudarlo a reducir su riesgo de cáncer. Las pautas se basan en un estudio de más de 50 millones de personas, que según el WCRF es el mayor estudio sobre el cáncer jamás realizado.

De esas 50 millones de personas, 3.5 millones finalmente fueron diagnosticadas con cáncer. La investigación encontró que hay una fuerte evidencia de que el consumo de carne roja y carne procesada son ambas causas de cáncer colorrectal.

Debido a esto, la WCRF insta a las personas a limitar su ingesta de carne roja (todos los tipos de carne de mamíferos, como carne de res, ternera, cerdo, cordero, ciervo y cabra) y a consumir poca o ninguna carne procesada (incluyendo jamón, tocino, salami y salchicha).

Si usted come carne roja, la WCRF dice limitar el consumo a no más de tres porciones por semana (12 a 18 onzas en total por tres porciones).

“No es necesario consumir carne roja para mantener un estado nutricional adecuado … comer carne no es una parte esencial de una dieta saludable”, dice el estudio.

El estudio, sin embargo, es aún más estricto en el consumo de carne procesada.

“La evidencia sobre la carne procesada es aún más clara”, dicen las directrices. “Los datos muestran que ningún nivel de ingesta puede asociarse con seguridad con una falta de riesgo”. Es decir, su riesgo de cáncer aumenta al comer incluso las cantidades más pequeñas de carne procesada.

El alcohol también está en la lista de no consumir. Está relacionado con cánceres de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colorrectal y mama.

“Existe una fuerte evidencia de que beber alcohol es la causa de muchos cánceres”, se lee en el resumen del estudio. “Incluso pequeñas cantidades de bebidas alcohólicas pueden aumentar el riesgo de varios cánceres”.

Al igual que la carne procesada, la WCRF dice que no hay una cantidad de alcohol, ni siquiera la más pequeña, que no aumente el riesgo de algunos cánceres.

Las pautas de diez puntos también enfatizan el vínculo de la obesidad con ciertos cánceres. Muchos de los puntos restantes en el plan resaltan la necesidad de garantizar que no seas obeso, lo que previene algunos cánceres. Sin embargo, como se indicó anteriormente, la carne roja, la carne procesada y el alcohol estaban directamente relacionados con el cáncer en sí, no solo con la obesidad.

El plan completo de diez puntos para reducir su riesgo de cáncer incluye: Mantenga un peso saludable, estar físicamente activo, comer una dieta rica en granos enteros, verduras, frutas y frijoles, limitar el consumo de “comidas rápidas” y otros alimentos procesados ricos en grasas, almidones o azúcar, limitar el consumo de carne roja y procesada, limitar el consumo de bebidas azucaradas, limitar el consumo de alcohol, no use suplementos para la prevención del cáncer, para las madres: amamanta a tu bebé, si puedes.