La actriz había sufrido un infarto la semana pasada en pleno vuelo.

ESPECTÁCULOS

Carrie Fisher, la emblemática princesa Leia en la saga “La guerra de las galaxias”, falleció este martes después del infarto que sufrió la semana pasada, informaron medios especializados.

“Es con profunda tristeza que Billie Lourd confirma que su amada madre Carrie Fisher falleció a las 8h55 de esta mañana”, 16h55 GMT, dice un comunicado que la familia envió a la revista ‘People’.

“El mundo la amó y la extrañará profundamente. Nuestra familia le agradece sus pensamientos y oraciones”, añadió.

La actriz se encontraba en Londres haciendo una gira para promocionar su octavo libro, ‘The Princess Diarist’, una antología de los diarios que escribió mientras grababa ‘Star Wars’ y que fue publicada por la editorial Blue Rider Press el 22 de noviembre.

A través de esta publicación, Fisher confirmó que sostuvo una relación sentimental con el actor Harrison Ford, quien interpretó el personaje de Han Solo.

Ellos se volvieron a reencontrar en la pantalla grande para ‘Star Wars: El despertar de La Fuerza’ (2016), séptimo episodio de la saga galáctica de George Lucas. Esa fue su última aparición en el cine.

Fisher quedará en la memoria de los cinéfilos para siempre como la inolvidable y galáctica princesa Leia de ‘Star Wars’. Su valentía y bravura en defensa de las fuerzas rebeldes contra el malvado Imperio, su característico peinado de rodetes y su apasionado romance con Han Solo(Harrison Ford) fueron los puntos más destacados de la princesa Leia, un papel que lanzó a la fama estelar a Carrie Fisher y del que, a la larga, nunca podría escapar.

La intérprete, que había retomado su carismático rol en el exitoso relanzamiento de la saga con ‘Star Wars: The Force Awakens’ (2015) ya tenía confirmada su participación en ‘Star Wars: Episodio VIII’, que será estrenada en diciembre de 2017.

Carrie Fisher nació el 21 de octubre en Beverly Hills (EE. UU.) con la sangre del espectáculo corriendo por sus venas, ya que era hija del cantante Eddie Fisher y la actriz Debbie Reynolds. Su debut en el cine llegó de la mano de Warren Beatty, que durante mucho tiempo tuvo entre ceja y ceja el proyecto de la película ‘Shampoo’.

Por aquellos años, el joven cineasta George Lucas, que había adquirido prestigio por el buen rendimiento de ‘American Graffiti’ (1973), trataba de sacar adelante un ambicioso filme de ciencia ficción en el que casi nadie de la industria de Hollywood confiaba.

Para el papel de la princesa Leia, que sería el único rol femenino con verdadero peso en la trilogía original de ‘Star Wars’, sonaron los nombres de Amy Irving o Jodie Foster, pero fue Carrie Fisher quien finalmente se metería en el set de rodaje junto a Mark Hamill (Luke Skywalker) y Harrison Ford (Han Solo).

Fisher regresó al universo de ‘Star Wars’ en ‘The Empire Strikes Back’ (1980) y ‘Return of the Jedi’ (1983), sus años de mayor esplendor pero también, como desvelaría tiempo después, una época en la que comenzaron sus problemas con el alcohol y las drogas que le llevarían a recibir tratamiento por adicciones.

Tras ‘Star Wars’, la popularidad de Fisher cayó progresivamente y su carrera no tuvo la continuidad necesaria para conservar su estatus de estrella en Hollywood, aunque su nombre y apellido figuraron en los créditos de películas como ‘The Blues Brothers’ (1980), ‘Hannah and her Sisters’ (1986) o ‘When Harry Met Sally…’ (1989).

Entonces la actriz dio un giro a su trayectoria y comenzó su labor como escritora. Entre el puñado de libros que firmó se destaca ‘Postcards from the Edge’, una novela con tintes autobiográficos que llegaría a la gran pantalla en 1990 con guión de Fisher, dirección de Mike Nichols (‘The Graduate’, 1967) y con Meryl Streep y Shirley MacLaine como líderes del reparto.

También escribió las novelas ‘Delirios de la abuela’ (1993) y ‘Lo más horrible existe’ (2004), las obras de no ficción ‘Wishful Drinking’ (2008) y ‘Shockaholic’ (2011) y los guiones de las películas ‘These Old Broads’ (2001) y ‘E-Girl’ (2007). Sus últimos trabajos en el cine, antes de regresar a la saga ‘Star Wars’, fueron ‘Sorority Row’ (2009, Stewart Hendler) y ‘Maps to the Stars’ (2014, David Cronenberg).